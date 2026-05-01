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राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3000 रुपए के पार, जानें हर शहर की नई ‘बढ़ी हुई’ रेट लिस्ट 

राजस्थान में 1 मई 2026 से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी ने हड़कंप मचा दिया है।इस 'महंगाई बम' से अब बाहर खाना और अन्य सेवाएं महंगी होना तय माना जा रहा है

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जयपुर

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Nakul Devarshi

May 01, 2026

Commercial Gas Cylinder

Commercial Gas Cylinder

राजस्थान की जनता के लिए मई महीने की शुरुआत एक बेहद कड़वे अनुभव के साथ हुई है। 1 मई 2026 से प्रभावी हुई नई दरों के अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 Kg) की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी की गई है। यह एक ही बार में होने वाली सबसे बड़ी वृद्धियों में से एक है। इस झटके के बाद प्रदेश के कई शहरों में सिलेंडर की कीमत ₹3200 के पार निकल गई है, जिसने हलवाइयों, रेस्टोरेंट मालिकों और कैटरर्स के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।

प्रतापगढ़ सबसे महंगा, अजमेर में थोड़ी राहत!

राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के कारण अलग-अलग शहरों में कीमतों में भिन्नता देखी गई है।

  • उच्चतम दर: आदिवासी बाहुल्य प्रतापगढ़ जिला प्रदेश में सबसे महंगा है, जहाँ अब एक सिलेंडर के लिए ₹3,205.00 चुकाने होंगे।
  • न्यूनतम दर: इस सूची में अजमेर सबसे नीचे है, लेकिन राहत के नाम पर यहाँ भी कीमत 3,051.50 के पार जा चुकी है।
  • राजधानी का हाल: जयपुर में अब कमर्शियल सिलेंडर ₹3,099.00 की दर पर उपलब्ध होगा।

राजस्थान के प्रमुख शहरों की 'नई' रेट लिस्ट (महंगे से सस्ता)

यहाँ देखें आपके शहर में कमर्शियल सिलेंडर की ताज़ा स्थिति:

शहर (City)कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 Kg) की कीमतबढ़ोतरी (Hike)
प्रतापगढ़ (Pratapgarh)₹3,205.00+₹993.00
डूंगरपुर (Dungarpur)₹3,195.00+₹992.50
चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh)₹3,185.00+₹993.00
राजसमंद (Rajsamand)₹3,185.00+₹992.50
सलूंबर (Salumbar)₹3,178.50+₹992.50
सिरोही (Sirohi)₹3,168.50+₹992.50
उदयपुर (Udaipur)₹3,167.50+₹993.00
बांसवाड़ा (Banswara)₹3,166.50+₹992.50
गंगानगर (Ganganagar)₹3,163.00+₹993.00
चूरू (Churu)₹3,161.00+₹993.00
हनुमानगढ़ (Hanumangarh)₹3,161.00+₹993.00
झालावाड़ (Jhalawar)₹3,149.50+₹993.00
जालौर (Jalor)₹3,145.00+₹993.00
बाड़मेर (Barmer)₹3,143.50+₹993.00
बूंदी (Bundi)₹3,140.00+₹993.00
कोटा (Kota)₹3,140.00+₹993.00
बारां (Baran)₹3,139.00+₹992.50
जैसलमेर (Jaisalmer)₹3,136.00+₹992.50
फलोदी (Phalodi)₹3,136.00+₹992.50
खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara)₹3,135.00+₹993.00
अलवर (Alwar)₹3,134.50+₹993.00
करौली (Karauli)₹3,134.00+₹993.00
नीम का थाना (Neem Ka Thana)₹3,133.00+₹993.00
बीकानेर (Bikaner)₹3,133.50+₹993.00
धौलपुर (Dhaulpur)₹3,132.50+₹993.00
डीडवाना-कुचामन (Didwana-kuchaman)₹3,131.00+₹993.00
झुंझुनू (Jhunjhunun)₹3,131.00+₹993.00
डीग (Deeg)₹3,129.00+₹993.00
कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror)₹3,127.50+₹993.00
बालोतरा (Balotara)₹3,126.00+₹993.00
भरतपुर (Bharatpur)₹3,122.50+₹993.00
पाली (Pali)₹3,117.00+₹993.00
सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur)₹3,116.00+₹993.00
टोंक (Tonk)₹3,116.00+₹993.00
नागौर (Nagaur)₹3,113.50+₹993.00
जोधपुर (Jodhpur)₹3,111.00+₹993.00
सीकर (Sikar)₹3,103.50+₹993.00
दौसा (Dausa)₹3,102.50+₹993.00
जयपुर (Jaipur)₹3,099.00+₹993.00
भीलवाड़ा (Bhilwara)₹3,085.50+₹993.00
ब्यावर (Beawar)₹3,054.00+₹993.00
अजमेर (Ajmer)₹3,051.50+₹993.00
Data : www.goodreturns.in

सस्पेंस: क्या घरेलू गैस भी होगी महंगी?

कमर्शियल सिलेंडर में इस बढ़ोतरी के बाद अब प्रदेश के मध्यमवर्गीय परिवारों में डर का माहौल है। आम तौर पर देखा गया है कि कमर्शियल गैस के दामों में बढ़ोतरी के कुछ ही दिनों बाद घरेलू गैस सिलेंडरों (14.2 Kg) की कीमतों में भी बदलाव किया जाता है। हालाँकि फिलहाल घरेलू गैस की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, लेकिन 'सियासी गलियारों' में चर्चा तेज है कि क्या अगली बारी आम आदमी के किचन की है?

क्या अब समोसा-कचौड़ी भी होंगे महंगे?

राजस्थान अपनी कचौड़ी, समोसे और स्ट्रीट फूड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन ₹993 की इस बढ़ोतरी ने लागत में सीधा 30-40% का इजाफा कर दिया है।

  1. होटल-रेस्टोरेंट: रेस्टोरेंट एसोसिएशन का कहना है कि वे पहले से ही बिजली और मसालों की बढ़ती कीमतों से परेशान थे, अब गैस के दाम बढ़ने से मेन्यू कार्ड में बदलाव करना मजबूरी होगी।
  2. छोटे उद्योग: पेठा, नमकीन और अन्य खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों पर इसका सीधा असर पड़ेगा, जिससे आम आदमी की थाली पर महंगाई की मार पड़ना तय है।

सियासी उबाल: कांग्रेस ने घेरा, भाजपा बचाव में

राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस सूची के जारी होते ही केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने इसे 'वोट लेने के बाद का रिटर्न गिफ्ट' बताया है। दूसरी ओर, भाजपा समर्थकों का तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और गैस की कीमतों में अस्थिरता के कारण यह फैसला लेना अनिवार्य था।

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Updated on:

01 May 2026 01:33 pm

Published on:

01 May 2026 01:32 pm

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