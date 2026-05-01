राजस्थान में कमर्शियल गैस सिलेंडर अब 3000 रुपए के पार, जानें हर शहर की नई ‘बढ़ी हुई’ रेट लिस्ट 

राजस्थान की जनता के लिए मई महीने की शुरुआत एक बेहद कड़वे अनुभव के साथ हुई है। 1 मई 2026 से प्रभावी हुई नई दरों के अनुसार, कमर्शियल गैस सिलेंडर (19 Kg) की कीमतों में ₹993 की भारी बढ़ोतरी की गई है। यह एक ही बार में होने वाली सबसे बड़ी वृद्धियों में से एक है। इस झटके के बाद प्रदेश के कई शहरों में सिलेंडर की कीमत ₹3200 के पार निकल गई है, जिसने हलवाइयों, रेस्टोरेंट मालिकों और कैटरर्स के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा कर दिया है।