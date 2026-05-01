मुख्य सचिव ने डिजिटल जनगणना-2027 के तहत की ‘स्व-गणना’, नागरिकों से की महाअभियान में भागीदारी की अपील

जयपुर। प्रदेश के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में डिजिटल जनगणना-2027 (डिजिटल जनगणना) की प्रक्रिया के तहत 'सेल्फ एन्यूमरेशन' (स्व-गणना) की। उन्होंने आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपना विवरण दर्ज कर सफलतापूर्वक फॉर्म को सबमिट किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों से इस महाअभियान से जुड़ने का आह्वान भी किया उन्होंने कहा कि डिजिटल जन गणना की आधुनिक और सुगम प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेकर 'विकसित भारत 2027' के संकल्प को साकार करने में अपना योगदान दें।