Rajasthan Weather: मई में गर्मी से राहत! जोधपुर सहित पश्चिमी राजस्थान में 14 मई तक बारिश, आंधी और 40-50 km/h तेज हवाओं का अलर्ट

शाम के समय शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में हल्की से तेज बारिश दर्ज की गई, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी हुई। इस बदलाव से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत महसूस हुई। मौसम विभाग ने अगले तीन से चार दिनों तक आंधी, बादल और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना जताई है। ऐसे में मई की शुरुआत अपेक्षाकृत राहत भरी रहने की उम्मीद की जा रही है। लगातार बदलते मौसम के कारण लोगों को सतर्क रहने और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है।