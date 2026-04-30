Lovely kandara Encounter: जोधपुर के कुख्यात गैंगस्टर लवली कंडारा के एनकाउंटर मामले में आया बड़ा अपडेट

इंजीनियरिंग कॉलेज के पास ग्रीन गेट पर उसकी गाड़ी डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग की और जयपुर रोड की ओर भागा। रास्ते में उसकी गाड़ी ने बाइक सवार दंपती को टक्कर मार दी। सारण नगर-डिगाड़ी के बीच पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। लवली ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, जिसके जवाब में लीलाराम ने फायरिंग की। इस दौरान लवली को सीने, पेट और हाथ में गोलियां लगीं। उसे गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लवली कंडारा नागौरी गेट थाना क्षेत्र का हिस्ट्रीशीटर था, जिसके खिलाफ विभिन्न थानों में 11 गंभीर मामले दर्ज थे।