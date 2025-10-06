CBI ने रीक्रिएट किया लवली कंडारा एनकाउंटर का खौफनाक सीन, डिगाड़ी की धूल में 4 साल बाद फिर फायरिंग की गूंज

लवली कंडारा का किरदार सीबीआई के आदमी ने निभाया। लवली और लीलाराम दोनों को पिस्टल दी गई है और झूठमूठ का फायर करवाया गया। फायरिंग में लवली को लीलाराम के पिस्टल की गोलियां लगती है और वह वहीं गिर जाता है। करीब तीन घंटे तक सीबीआई ने शहर के तीन जगह पर सीन रिक्रिएशन किया था। सीबीआई जांच से यह पता चलेगा कि वास्तव में लवली कण्डारा मुठभेड़ में मारा गया था या उसका एनकाउंटर किया गया था।