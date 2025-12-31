31 दिसंबर 2025,

बुधवार

जोधपुर

Weather Alert: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, बारिश से भीगा शहर, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

Rain Alert in Jodhpur: जोधपुर में नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से सर्दी के मौसम की पहली मावठ दर्ज की गई। शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और मंडोर क्षेत्र में तेज बौछारों से ठंडक बढ़ गई।

जोधपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

Weather Alert, Rajasthan Weather Alert, Jaipur Weather Alert, Bikaner Weather Alert, Ajmer Weather Alert, Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, IMD Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Rain Alert in Jodhpur, Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Bikaner, 31 December Rain Alert, 1 January Rain Alert, Meteorological Department, 5 Day Weather Report, January Rain Alert, January Winter Alert, Cold Wave, Fog, वेदर अलर्ट, राजस्थान वेदर अलर्ट, जयपुर वेदर अलर्ट, बीकानेर वेदर अलर्ट, अजमेर वेदर अलर्ट, रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, आईएमडी रेन अलर्ट, रेन अलर्ट इन राजस्थान, रेन अलर्ट इन जोधपुर, रेन अलर्ट इन अजमेर, रेन अलर्ट इन बीकानेर, 31 दिसंबर रेन अलर्ट, 1 जनवरी रेन अलर्ट, मौसम विभाग, 5 डे वेदर रिपोर्ट, जनवरी रेन अलर्ट, जनवरी सर्दी अलर्ट, शीतलहर, कोहरा
जोधपुर में बारिश। फोटो- पत्रिका

जोधपुर। सूर्यनगरी में बुधवार को नए पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आया। दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहा और सूर्यदेवता के दर्शन नहीं हो सके। दोपहर बाद शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मंडोर क्षेत्र में तेज बूंदाबांदी दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।

सीजन की पहली मावठ

वाहन चालकों को बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ने से रफ्तार धीमी करनी पड़ी। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को अधिक दिक्कत हुई। बूंदाबांदी के चलते मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह इस सर्दी के मौसम की पहली मावठ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे और नमी बढ़ी।

हल्की बूंदाबांदी के आसार

इससे पहले मौसम विभाग जयपुर ने नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर को राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ की संभावना जताई थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही के साथ सर्द हवाएं चलेंगी। इसके असर से अगले एक से दो दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या मावठ होने की संभावना है।

यह वीडियो भी देखें

ठंड का असर बढ़ेगा

मौसम विभाग के अनुसार इससे तापमान में और गिरावट आएगी तथा ठंड का असर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हो सकती है। विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद ठंड और तेज हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय शीतलहर जैसी स्थिति बनने के आसार हैं।

