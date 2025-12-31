Weather Alert: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, बारिश से भीगा शहर, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

इससे पहले मौसम विभाग जयपुर ने नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर को राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ की संभावना जताई थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही के साथ सर्द हवाएं चलेंगी। इसके असर से अगले एक से दो दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या मावठ होने की संभावना है।