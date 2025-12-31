Weather Alert: जोधपुर में पश्चिमी विक्षोभ का दिखा असर, बारिश से भीगा शहर, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

जोधपुर में बारिश। फोटो- पत्रिका
जोधपुर। सूर्यनगरी में बुधवार को नए पश्चिमी विक्षोभ का असर साफ नजर आया। दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहा और सूर्यदेवता के दर्शन नहीं हो सके। दोपहर बाद शहर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जबकि मंडोर क्षेत्र में तेज बूंदाबांदी दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम से वाहन चालकों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा।
वाहन चालकों को बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ने से रफ्तार धीमी करनी पड़ी। वहीं दोपहिया वाहन चालकों को अधिक दिक्कत हुई। बूंदाबांदी के चलते मौसम में ठंडक घुल गई और तापमान में गिरावट महसूस की गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह इस सर्दी के मौसम की पहली मावठ है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से जोधपुर सहित आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहे और नमी बढ़ी।
इससे पहले मौसम विभाग जयपुर ने नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 दिसंबर को राज्य के बीकानेर, जोधपुर, अजमेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मावठ की संभावना जताई थी। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादलों की आवाजाही के साथ सर्द हवाएं चलेंगी। इसके असर से अगले एक से दो दिन तक आसमान में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी या मावठ होने की संभावना है।
मौसम विभाग के अनुसार इससे तापमान में और गिरावट आएगी तथा ठंड का असर बढ़ेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि नए साल की शुरुआत कड़ाके की सर्दी के साथ हो सकती है। विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद ठंड और तेज हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय शीतलहर जैसी स्थिति बनने के आसार हैं।
