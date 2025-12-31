31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जालोर

Train News: जालोर में रेलवे का अजीब गणित, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार, किराया वसूल रहे एक्सप्रेस का

लोकल ट्रेन की तरह हर स्टेशन पर ठहराव के बावजूद भगत की कोठी-भीलड़ी–पालनपुर डीएमयू में यात्रियों से एक्सप्रेस का किराया वसूला जा रहा है। यह ट्रेन रोजाना देरी से पहुंच रही है, जिससे यात्रियों में नाराजगी है।

2 min read
Google source verification

जालोर

image

Rakesh Mishra

Dec 31, 2025

Bhagat Ki Kothi-Bhildi-Palanpur Train, Palanpur-Bhildi-Bhagat Ki Kothi DMU Train, Jalore News, Train News, Indian Railway News, भगत की कोठी-भीलड़ी-पालनपुर ट्रेन, पालनपुर-भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू ट्रेन, जालोर न्यूज, ट्रेन न्यूज, इंडियन रेलवे न्यूज

फाइल फोटो

भीनमाल। भगत की कोठी-भीलड़ी-पालनपुर और पालनपुर-भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू ट्रेन का भले ही हर स्टेशन पर ठहराव है, लेकिन ग्रामीण इसे लोकल ट्रेन ही मानते हैं। इसके बावजूद रेलवे यात्रियों से एक्सप्रेस श्रेणी का किराया वसूल रहा है।

यह ट्रेन शाम 6.30 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर सुबह करीब 4.15 बजे पालनपुर पहुंचती है। वहीं पालनपुर से सुबह 4.25 बजे चलकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचती है। जोधपुर पहुंचने के दौरान यह ट्रेन अधिकांश समय करीब एक घंटे तक देरी से पहुंचती है। एक्सप्रेस का किराया वसूलने के बाद भी समय पर नहीं पहुंचने से यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं।

यात्रियों का कहना है कि शाम को चलने वाली भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू में भीनमाल से जोधपुर का किराया 45 रुपए है, जबकि सुबह चलने वाली डीएमयू में 85 रुपए वसूले जा रहे हैं। यात्री रामलाल ने बताया कि डीएमयू का हर स्टेशन पर ठहराव होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि ट्रेन समय पर पहुंचे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन ट्रेनों का नंबर एक से शुरू होता है, वे एक्सप्रेस श्रेणी में आती हैं। इसी कारण जोधपुर-भीलड़ी-पालनपुर डीएमयू में एक्सप्रेस का किराया लागू है।

मंगलवार और शनिवार को आधा घंटा लेट

जोधपुर से शाम को रवाना होने वाली यह ट्रेन रात 11.17 बजे भीनमाल पहुंचने के लिए निर्धारित है, लेकिन रोजाना करीब 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। मंगलवार और शनिवार को बीकानेर-दादर सहित अन्य ट्रेनों और मालगाड़ियों के कारण यह ट्रेन काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रहती है। इन दिनों में ट्रेन रात करीब 12 बजे के आसपास ही भीनमाल पहुंच पाती है, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।

यह वीडियो भी देखें

85 रुपए है किराया

पालनपुर-भीलड़ी-जोधपुर डीएमयू में भीनमाल से जोधपुर का किराया 85 रुपए वसूला जा रहा है। यह ट्रेन लोकल प्रकृति की होने के बावजूद भगत की कोठी भी करीब आधा घंटा देरी से पहुंचती है। वहीं शाम को चलने वाली भीलड़ी-जोधपुर डीएमयू में जोधपुर तक का किराया मात्र 45 रुपए है।

  • जितेंद्र भाटी, युवा

देरी से पहुंचाती है

पालनपुर-भीलड़ी–जोधपुर डीएमयू में एक्सप्रेस किराया वसूलने के बावजूद ट्रेन नियमित रूप से देरी से चलती है। जोधपुर से शाम को रवाना होने पर भीनमाल पहुंचने में आमतौर पर 15 से 20 मिनट की देरी होती है, जबकि मंगलवार और शनिवार को देरी और अधिक हो जाती है।

  • भंवरलाल माली, युवा

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिली मंजूरी, नया वाहन खरीदते समय 50% तक की मिलेगी छूट
जयपुर
Rajasthan Cabinet Meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 04:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jalore / Train News: जालोर में रेलवे का अजीब गणित, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार, किराया वसूल रहे एक्सप्रेस का

बड़ी खबरें

View All

जालोर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jalore News: जालोर के स्टील ब्रिज को लेकर आई बड़ी खबर, जनवरी में पूरा होगा काम, फरवरी में खुलेगा बायपास

steel bridge, steel bridge in jalore, jalore steel bridge, jalore news, rajasthan news, स्टील ब्रिज, स्टील ब्रिज इन जालोर, जालोर स्टील ब्रिज, जालोर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जालोर

Jalore News: जालोर में मानव कंकाल मिलने से सनसनी फैली, पुलिस जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Human skeleton, human skeleton in Jalore, human skeleton in Rajasthan, Jalore news, Rajasthan news
जालोर

Jalore Crime: हनीट्रैप में फंसाकर व्यापारी को होटल बुलाया, फिर किया अपहरण, मांगे 1 करोड़ रुपए

Jalore Crime
जालोर

Government Job Scam: राजस्थान में एक और परीक्षा में फर्जीवाड़ा आया सामने, जालोर जिला फिर से चर्चा में

Government-Job-Scam
जालोर

जालोर के गजीपुरा की सामाजिक पंचायत को पलटना पड़ा फैसला, अब महिलाएं-बेटियां कर सकेंगी स्मार्टफोन का उपयोग

जालोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.