Train News: जालोर में रेलवे का अजीब गणित, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार, किराया वसूल रहे एक्सप्रेस का

भीनमाल। भगत की कोठी-भीलड़ी-पालनपुर और पालनपुर-भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू ट्रेन का भले ही हर स्टेशन पर ठहराव है, लेकिन ग्रामीण इसे लोकल ट्रेन ही मानते हैं। इसके बावजूद रेलवे यात्रियों से एक्सप्रेस श्रेणी का किराया वसूल रहा है।
यह ट्रेन शाम 6.30 बजे भगत की कोठी से रवाना होकर सुबह करीब 4.15 बजे पालनपुर पहुंचती है। वहीं पालनपुर से सुबह 4.25 बजे चलकर दोपहर 12 बजे जोधपुर पहुंचती है। जोधपुर पहुंचने के दौरान यह ट्रेन अधिकांश समय करीब एक घंटे तक देरी से पहुंचती है। एक्सप्रेस का किराया वसूलने के बाद भी समय पर नहीं पहुंचने से यात्री खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं।
यात्रियों का कहना है कि शाम को चलने वाली भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू में भीनमाल से जोधपुर का किराया 45 रुपए है, जबकि सुबह चलने वाली डीएमयू में 85 रुपए वसूले जा रहे हैं। यात्री रामलाल ने बताया कि डीएमयू का हर स्टेशन पर ठहराव होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि ट्रेन समय पर पहुंचे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन ट्रेनों का नंबर एक से शुरू होता है, वे एक्सप्रेस श्रेणी में आती हैं। इसी कारण जोधपुर-भीलड़ी-पालनपुर डीएमयू में एक्सप्रेस का किराया लागू है।
जोधपुर से शाम को रवाना होने वाली यह ट्रेन रात 11.17 बजे भीनमाल पहुंचने के लिए निर्धारित है, लेकिन रोजाना करीब 15 मिनट की देरी से पहुंचती है। मंगलवार और शनिवार को बीकानेर-दादर सहित अन्य ट्रेनों और मालगाड़ियों के कारण यह ट्रेन काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रहती है। इन दिनों में ट्रेन रात करीब 12 बजे के आसपास ही भीनमाल पहुंच पाती है, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है।
पालनपुर-भीलड़ी-जोधपुर डीएमयू में भीनमाल से जोधपुर का किराया 85 रुपए वसूला जा रहा है। यह ट्रेन लोकल प्रकृति की होने के बावजूद भगत की कोठी भी करीब आधा घंटा देरी से पहुंचती है। वहीं शाम को चलने वाली भीलड़ी-जोधपुर डीएमयू में जोधपुर तक का किराया मात्र 45 रुपए है।
पालनपुर-भीलड़ी–जोधपुर डीएमयू में एक्सप्रेस किराया वसूलने के बावजूद ट्रेन नियमित रूप से देरी से चलती है। जोधपुर से शाम को रवाना होने पर भीनमाल पहुंचने में आमतौर पर 15 से 20 मिनट की देरी होती है, जबकि मंगलवार और शनिवार को देरी और अधिक हो जाती है।
