Train News: जालोर में रेलवे का अजीब गणित, पैसेंजर ट्रेन की रफ्तार, किराया वसूल रहे एक्सप्रेस का

यात्रियों का कहना है कि शाम को चलने वाली भीलड़ी-भगत की कोठी डीएमयू में भीनमाल से जोधपुर का किराया 45 रुपए है, जबकि सुबह चलने वाली डीएमयू में 85 रुपए वसूले जा रहे हैं। यात्री रामलाल ने बताया कि डीएमयू का हर स्टेशन पर ठहराव होने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि ट्रेन समय पर पहुंचे तो समस्या नहीं होनी चाहिए। रेलवे सूत्रों के अनुसार जिन ट्रेनों का नंबर एक से शुरू होता है, वे एक्सप्रेस श्रेणी में आती हैं। इसी कारण जोधपुर-भीलड़ी-पालनपुर डीएमयू में एक्सप्रेस का किराया लागू है।