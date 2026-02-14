Road Project: नेशनल हाईवे 325 बायपास से जल्द मिलेगी खुशखबरी, 31 मीटर ऊंचाई के 4 नए टॉवर लगे, गाड़ियों को मिलेगी रफ्तार

जालोर का यह बायपास रोड 15 किलोमीटर लंबा है। सांकरना से लेकर बिशनगढ़ रोड स्थित श्रीराम ग्रेनाइट इकाई तक मार्ग पर अंतिम स्तरीय कार्य 30 मई तक पूरा किया जाना है। विभाग का दावा है कि मार्ग पर सभी महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अप्रेल माह में मार्ग पर यातायात बहाल होने की संभावना है। मार्ग पूरी तरह तैयार होने पर जालोर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा।