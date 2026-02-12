Road Project: बजट में मिली सौगात, राजस्थान के इस जिले में बनेगी 218 KM लंबी चमचमाती सड़क, सरकार खर्च करेगी 1090 करोड़

वर्तमान में जालोर से जोधपुर की कनेक्टिविटी का आधार जालोर-रोहिट मार्ग है, लेकिन इसके खस्ताहाल होने से दिक्कत होती है। मार्ग पूरी तरह नया बनने पर आवाजाही आसान होगी। इसी तरह सोम-कमला-अंबा परियोजना की क्रियान्विति की कड़ी में 5 हजार 900 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए प्रथम स्तर पर डीपीआर निर्माण के लिए 100 करोड़ की घोषणा भी अहम है। राज्य बजट में जिले के लिए बहुआयामी घोषणाएं हुई हैं, जो जिले के लिए महत्वपूर्ण और अहम हैं।