Road Project: बजट में मिली सौगात, राजस्थान के इस जिले में बनेगी 218 KM लंबी चमचमाती सड़क, सरकार खर्च करेगी 1090 करोड़

Rajasthan Budget जालोर। राज्य बजट 2026-27 में जिले से जुड़ी अहम घोषणाएं हुई हैं। बहुआयामी और महत्वपूर्ण घोषणाएं इस बजट में शामिल हैं, जिनकी क्रियान्विति में समय लग सकता है, लेकिन यदि इनकी क्रियान्विति हो जाती है तो निश्चित तौर पर जालोर में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। इन घोषणाओं में मुख्य रूप से रोहिट-आहोर-बागरा राजमार्ग के नवीनीकरण और सांचौर-रानीवाड़ा-मंडार-आबूरोड राजमार्ग के नवीनीकरण के लिए वित्तीय स्वीकृति अहम है।
वर्तमान में जालोर से जोधपुर की कनेक्टिविटी का आधार जालोर-रोहिट मार्ग है, लेकिन इसके खस्ताहाल होने से दिक्कत होती है। मार्ग पूरी तरह नया बनने पर आवाजाही आसान होगी। इसी तरह सोम-कमला-अंबा परियोजना की क्रियान्विति की कड़ी में 5 हजार 900 करोड़ रुपए के प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए प्रथम स्तर पर डीपीआर निर्माण के लिए 100 करोड़ की घोषणा भी अहम है। राज्य बजट में जिले के लिए बहुआयामी घोषणाएं हुई हैं, जो जिले के लिए महत्वपूर्ण और अहम हैं।
जालोर के पर्यटन विकास और कला-संस्कृति को देश-दुनिया तक पहुंचाने की दृष्टि से बजट की घोषणा अहम है। जालोर समेत जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर में थार सांस्कृतिक सर्किट बनाए जाने से जालोर के पर्यटन क्षेत्रों को पहचान मिलेगी। पर्यटक जालोर तक पहुंचेंगे तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जालोर से जोधपुर तक आवाजाही में सर्वाधिक परेशानी होती थी। निश्चित तौर पर इस रोड के लिए बजट स्वीकृत होने से भविष्य में आवाजाही आसान होगी। वहीं पेयजल स्कीम्स डवलपमेंट से जालोर शहरी क्षेत्र में भविष्य में जलापूर्ति का सिस्टम भी बेहतर होगा।
यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास और जनसेवा को समर्पित है। बजट विकसित, अग्रणी, समृद्ध एवं खुशहाल राजस्थान बनाने के विजन के साथ पेश किया गया है। इस बजट में युवाओं और छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है।
यह बजट प्रदेश के युवाओं व विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा, डिजिटल संसाधन और नवाचार के अवसर लेकर आया है। युवाओं के लिए कौशल, रोजगार और स्टार्टअप को नई ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से 1 लाख युवाओं को 10 लाख तक का ऋण ब्याज मुक्त प्रोत्साहन देकर उनके सपनों को नई उड़ान दी जाएगी।
बजट में छात्र, युवा, किसान, नारी शक्ति समेत आमजन के हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित राजस्थान के विजन के साथ बजट पेश किया गया है। प्रदेश के चहुंमुखी विकास को लेकर बजट जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। बजट सकारात्मक व जनहितैषी है।
बजट दिशाहीन है। प्रदेश के विकास को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं हुई है। वहीं पुरानी घोषणाओं का दोहराव हुआ है। महिला सशक्तिकरण व युवाओं को लेकर कोई विशेष घोषणा नजर नहीं आ रही है। बजट जनता की अपेक्षाओं के विपरीत है।
