राजस्थान में नर्सिंग छात्रा के बैग से मिला 2 किलो 27 ग्राम अफीम का दूध, रोडवेज बस से पुलिस ने पकड़ा

2 किलो 27 ग्राम अफीम का दूध बरामद करने के मामले में गिरफ्तार आरोपी युवती विमला के सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर अफीम के बगीचे की फोटो पाई गई, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ऐसे में प्रतीत होता है कि युवती इस अवैध कारोबार में पहले से भी लिप्त हो सकती है। हालांकि जानकारों का कहना है कि युवती उदयपुर में नर्सिंग कर रही थी। शहर के व्यस्त मार्ग पर दोपहर में पुलिस द्वारा एक युवती से अफीम का दूध बरामद करने का मामला शहर में चर्चा का विषय बना रहा। हालांकि यह फोटो कब और कहां की है, यह ज्ञात नहीं है।