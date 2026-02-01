Rajasthan Crime: इनामी हिस्ट्रीशीटर टिकला आखिर पकड़ा गया, चर्चित हत्याकांड का है मुख्य आरोपी

इस संबंध में मृतका के बेटे हरीश ने चूनाराम, नैनाराम, देवाराम, नवलाराम सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित हरीश ने आरोपी सचिन बिश्नोई को मौके पर बुलाया था। सचिन अपनी थार गाड़ी लेकर पहुंचा और उसी गाड़ी से हरीश की मां वाली देवी को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।