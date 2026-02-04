Road Accident: भीषण सड़क हादसे में पति-पत्नी और बेटी की मौत, एक साथ उठीं तीन अर्थियां तो रो पड़ा गांव, नहीं जले चूल्हे

जालोर। जिले के सायला उपखंड क्षेत्र के मांडकवाना (मोडगुणा) गांव निवासी मुंबई के गोल्ड व्यापारी, उनकी पत्नी और पुत्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। इसके बाद तीनों के शव पैतृक गांव लाए गए, जहां गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। एक साथ तीन अर्थियां उठीं तो हर आंख नम हो गई। मृतक जैसाराम का बड़ा पुत्र प्रतिष्ठान पर ही था, वहीं एक बड़ी पुत्री है, जिसकी शादी हो चुकी है।