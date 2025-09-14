जयपुर में हृदयविदारक हादसा: बेकाबू कार 16 फीट नीचे गिरी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत… अस्थि विसर्जन कर लौटे थे सभी

जयपुर। राजधानी में शनिवार देर रात एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। शिवदासपुरा थाना इलाके के प्रहलादपुरा के पास रिंग रोड पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई और सीधे 16 फीट नीचे अंडरपास में भरे पानी में जा गिरी। कार इतनी जोरदार टक्कर के बाद पानी में उलटी होकर फंस गई कि उसमें बैठे किसी को बचने का मौका ही नहीं मिला।
रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे जब स्थानीय लोगों ने अंडरपास में डूबी हुई कार देखी, तब इस दर्दनाक हादसे की जानकारी सामने आई। तुरंत पुलिस को खबर दी गई और मौके पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया तो अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दो मासूम बच्चों समेत सात लोगों की लाशें कार के भीतर पड़ी थीं।
मृतकों की पहचान वाटिका सांगानेर निवासी रामराज वैष्णव, उनकी पत्नी मधु, 14 महीने का बेटा रुद्र, अजमेर के केकड़ी निवासी उनके साढू कालूराम, कालूराम की पत्नी सीमा, बेटा रोहित और 3 साल का पोता गजराज के रूप में हुई। बताया जा रहा है कि कालूराम के पिता का निधन हो गया था और दोनों परिवार हरिद्वार अस्थि विसर्जन के लिए गए थे। देर रात लौटते वक्त यह हादसा हो गया।
SHO सुरेंद्र सैनी ने बताया कि हादसा रात में हुआ, लेकिन इसकी भनक किसी को नहीं लगी। सुबह तक कार पानी में डूबी रही और दोपहर में जाकर लोगों ने इसे देखा। पुलिस ने सभी शवों को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल की मॉर्च्युरी में भिजवाया और परिजनों को सूचना दी।