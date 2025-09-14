जयपुर में हृदयविदारक हादसा: बेकाबू कार 16 फीट नीचे गिरी, एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत… अस्थि विसर्जन कर लौटे थे सभी

रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे जब स्थानीय लोगों ने अंडरपास में डूबी हुई कार देखी, तब इस दर्दनाक हादसे की जानकारी सामने आई। तुरंत पुलिस को खबर दी गई और मौके पर डीसीपी साउथ राजर्षि राज वर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे। क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया तो अंदर का मंजर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। दो मासूम बच्चों समेत सात लोगों की लाशें कार के भीतर पड़ी थीं।