समाचार

गार्गी-बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 10 जनवरी तक करें आवेदन

पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए आवेदन 8 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे।

Google source verification

जयपुर

image

Vijay Sharma

Dec 30, 2025


जयपुर। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और शिक्षा में उनकी निरंतरता बनाए रखना है। गार्गी पुरस्कार (प्रथम व द्वितीय किस्त) और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं पद्माक्षी पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए आवेदन 8 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर आवेदनों का सत्यापन 10 जनवरी तक किया जाएगा।

गार्गी पुरस्कार योजना के अंतर्गत कक्षा 10 में 75 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली बालिकाओं को कक्षा 11 और 12 में नियमित अध्ययन पर कुल 6 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना में कक्षा 12 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं को 5 हजार रुपए की एकमुश्त राशि मिलेगी। पद्माक्षी पुरस्कार योजना के तहत जिला व राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को 25 हजार से 75 हजार रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना में कक्षा 11-12 में अध्ययनरत चयनित बालिकाओं को 1.15 लाख रुपए प्रति वर्ष की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।

Published on:

30 Dec 2025 07:13 pm

Hindi News / News Bulletin / गार्गी-बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 10 जनवरी तक करें आवेदन

