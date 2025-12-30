गार्गी-बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के 10 जनवरी तक करें आवेदन



जयपुर। प्रदेश में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संचालित गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन, पद्माक्षी पुरस्कार और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के तहत मेधावी बालिकाओं को सम्मान के साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। इन योजनाओं का उद्देश्य बालिकाओं को आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित करना और शिक्षा में उनकी निरंतरता बनाए रखना है। गार्गी पुरस्कार (प्रथम व द्वितीय किस्त) और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 10 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। वहीं पद्माक्षी पुरस्कार योजना और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना के लिए आवेदन 8 जनवरी 2026 तक किए जा सकेंगे। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की सचिव डॉ. अरुणा शर्मा ने बताया कि संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर आवेदनों का सत्यापन 10 जनवरी तक किया जाएगा।