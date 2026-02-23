Sikar News: सीकर जिले में महिला लिंगानुपात में बड़ी गिरावट, विधानसभा अनुसार सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

लोकसभा चुनाव 2024 के मुकाबले सीकर जिले की सभी विधानसभाओं में महिला लिंगानुपात में गिरावट दर्ज की गई है। फतेहपुर में यह 918 से घटकर 904, लक्ष्मणगढ़ में 947 से 919, धोद में 933 से 915 और सीकर में 913 से 899 हो गया है। दांतारामगढ़ में 926 से 913, खंडेला में 906 से 893, नीमकाथाना में 885 से 874 और श्रीमाधोपुर में 891 से 879 पर आ गया है।