खाटू श्याम मेला 2026: श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, दर्शन हुए आसान…11 हजार डमरू और चीन-न्यूजीलैंड के फूलों से महका खाटू धाम

मंदिर परिसर को 11,000 डमरुओं से सजाया गया है। प्रवेश द्वार पर 20 फीट ऊंचा विशाल डमरू और हाथी का शिरोभाग आकर्षण का केंद्र है। साथ ही, एक विशेष गेट बनाया गया है। जहां भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ होते हैं।

मुख्य मार्ग पर गुजरात के 2000 रंगीन छाते, मोरपंखी डिजाइन और फूलों के झूमर श्रद्धालुओं का मन मोह रहे हैं। लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इस बार तकनीक का सहारा लिया गया है।