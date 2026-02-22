Khatu Shyam Mela 2026 : खाटू श्याम मेला : 27 फरवरी को उमड़ेगी सबसे बड़ी भीड़, जानें नए नियम और जरूरी गाइड

Khatu Mela 2026 : सीकर, राजस्थान: अगर आप भी हारे के सहारे बाबा श्याम के दर्शनों की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध खाटूधाम (Khatu Shyam Mela) में वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेला 2026 की शुरुआत 21 फरवरी से हो चुकी है, जो 28 फरवरी तक पूरे जोर-शोर से चलेगा। इस बार बाबा का दरबार न केवल भव्य सजावट से महक रहा है, बल्कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रशासन ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।