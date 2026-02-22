Surya Mangal Yuti 2026 : 23 फरवरी को कुंभ में सूर्य-मंगल युति: मेष, सिंह, धनु और कुंभ की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026 : ज्योतिष की दुनिया में जब दो सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य (राजा) और मंगल (सेनापति) हाथ मिलाते हैं, तो ब्रह्मांड में हलचल मचनी तय है। 23 फरवरी को कुंभ राशि में होने वाली यह महायुति किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। सूर्य जहां हमारे आत्मसम्मान और करियर को चमक देते हैं, वहीं मंगल हमें वो साहस देते हैं जिससे हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकें।