Surya Mangal Yuti 2026 : 23 फरवरी को कुंभ में सूर्य-मंगल युति: मेष, सिंह, धनु और कुंभ की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026 : सूर्य-मंगल की महायुति (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Mangal Yuti 2026 : ज्योतिष की दुनिया में जब दो सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य (राजा) और मंगल (सेनापति) हाथ मिलाते हैं, तो ब्रह्मांड में हलचल मचनी तय है। 23 फरवरी को कुंभ राशि में होने वाली यह महायुति किसी बड़े धमाके से कम नहीं है। सूर्य जहां हमारे आत्मसम्मान और करियर को चमक देते हैं, वहीं मंगल हमें वो साहस देते हैं जिससे हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकें।
दिलचस्प बात यह है कि यह मिलन शनि की राशि कुंभ में हो रहा है। शनि अनुशासन के देवता हैं, इसलिए यह समय हवा-हवाई बातों का नहीं, बल्कि ठोस काम करके दिखाने का है। आइए जानते हैं वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनकी लाइफ में अब गोल्डन डेज शुरू होने वाले हैं।
चूंकि मंगल आपके स्वामी हैं, इसलिए आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। ऑफिस में अब तक जो फाइलें दबी हुई थीं, वे अब आगे बढ़ेंगी। बॉस आपकी लीडरशिप के कायल हो जाएंगे। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह 'नाउ और नेवर' वाली स्थिति है।
प्रो टिप: निवेश (Investment) जरूर करें, लेकिन जोश में आकर होश न खोएं।
सूर्य के प्रभाव से आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार आएगा। समाज में आपकी बातों को वजन दिया जाएगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी लीगल मामले में फंसे हैं, तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है।
प्रो टिप: सफलता के साथ थोड़ा ईगो (अहंकार) भी आता है, उससे बचकर रहें।
आपके लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई या नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए रास्ते खुल रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाली है।
प्रो टिप: इस समय किसी को उधार न दें, वरना पैसा फंस सकता है।
यह युति आपकी अपनी ही राशि में हो रही है, यानी आप इस पूरी फिल्म के हीरो हैं। आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त इजाफा होगा। आप कोई ऐसा बड़ा फैसला ले सकते हैं जो आपकी पूरी लाइफ बदल दे। नए लोगों से जुड़ना आपके करियर के लिए फायदेमंद साबित होगा।
प्रो टिप: बड़े फैसले लेते समय जल्दबाजी न करें, अनुभवी लोगों की सलाह जरूर लें।
खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अनुसार, जब अग्नि तत्व वाले ग्रह (सूर्य और मंगल) वायु तत्व वाली राशि (कुंभ) में मिलते हैं, तो यह नवाचार (Innovation) का समय होता है। आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी, राजनीति और स्टार्टअप की दुनिया में कुछ बड़े और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
यह समय डरने का नहीं, बल्कि अपनी योजनाओं पर काम शुरू करने का है। याद रखें, अवसर सबको मिलते हैं, लेकिन जो सही समय पर एक्शन लेता है, वही सिकंदर कहलाता है।
