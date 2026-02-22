Vastu Tips for Holi: होली से पहले घर से हटाएं ये 7 चीजें वरना रुक सकती है तरक्की

Vastu Tips for Holi: होली का त्योहार बस दस्तक देने ही वाला है। रंगों, गुझिया और मस्ती के इस उत्सव से पहले हम सभी के घरों में महा-सफाई का अभियान छिड़ चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ धूल-मिट्टी झाड़ देना ही काफी नहीं है? वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के कोनों में छिपी कुछ चीजें आपकी तरक्की और खुशहाली को नजर लगा सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस बार रंगों के साथ-साथ आपके घर में मां लक्ष्मी का भी आगमन हो, तो सफाई के दौरान इन चीजों को तुरंत विदा कर दें।