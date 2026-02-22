Shukra Dosh Vastu Tips: कर्ज से मुक्ति के लिए, पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है

Shukra Dosh Vastu Tips: वैदिक ज्योतिष में Venus यानी शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित होता है तो इसका असर सबसे पहले जीवन की खुशहाली पर पड़ता है। आर्थिक तंगी, वैवाहिक तनाव, त्वचा रोग या आत्मविश्वास में कमी ये सभी संकेत हो सकते हैं कि शुक्र को मजबूत करने की जरूरत है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कुछ सरल घरेलू उपायों से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, जिनमें दही का प्रयोग बेहद प्रभावी माना गया है।