Shukra Dosh Vastu Tips: कर्ज से मुक्ति के लिए, पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है

Shukra Dosh Vastu Tips: वैदिक ज्योतिष में Venus यानी शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित होता है तो इसका असर सबसे पहले जीवन की खुशहाली पर पड़ता है। आर्थिक तंगी, वैवाहिक तनाव, त्वचा रोग या आत्मविश्वास में कमी ये सभी संकेत हो सकते हैं कि शुक्र को मजबूत करने की जरूरत है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कुछ सरल घरेलू उपायों से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, जिनमें दही का प्रयोग बेहद प्रभावी माना गया है।
यदि शुक्र अनुकूल स्थिति में न हो तो व्यक्ति को कई स्तरों पर परेशानियां घेर सकती हैं।त्वचा की चमक कम होना, बार-बार मुंहासे या डैंड्रफ जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन या प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी इसका संकेत मानी जाती हैं।वहीं दांपत्य जीवन में तनाव, छोटी-छोटी बातों पर विवाद, या संतान सुख में रुकावट भी शुक्र दोष से जोड़ी जाती है। आर्थिक रूप से अचानक खर्च बढ़ना या आय में रुकावट आना भी इसी श्रेणी में देखा जाता है।
शुक्र को शीतल और सौम्य ग्रह माना गया है, इसलिए दही जैसे शीतल पदार्थ का उपयोग लाभकारी बताया गया है।नहाने से पहले एक चम्मच ताजा दही लेकर चेहरे या प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथों से लगाएं। यदि पूरे शरीर में समस्या हो तो स्नान के पानी में 3-4 चम्मच दही मिलाकर स्नान करें।डैंड्रफ की समस्या में दही को बालों में 15 मिनट लगाकर धो लें। विशेष रूप से शुक्रवार को बिना साबुन के स्नान करना भी शुभ माना जाता है।
विवाह में देरी हो रही हो तो लगातार 40 दिन दही मिश्रित जल से स्नान करें। पति-पत्नी शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और साथ में दही का सेवन करें।आर्थिक मजबूती के लिए शुक्रवार को जरूरतमंद व्यक्ति को दही-चीनी का दान करें। चांदी के बर्तन में दही खाकर “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें।
ओपल या हीरा धारण करना, सफेद वस्त्र और चावल का दान करना, तथा नशे से दूरी बनाए रखना भी शुक्र को बल देने वाले उपाय माने गए हैं।आस्था, संयम और सकारात्मक सोच के साथ किए गए ये उपाय जीवन में संतुलन और सुख-समृद्धि ला सकते हैं।
