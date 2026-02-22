22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shukra Dosh Vastu Tips: कर्ज से मुक्ति के लिए, पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है

Shukra Dosh Vastu Tips: शास्त्रों के अनुसार शुक्र ग्रह धन, वैभव और दांपत्य सुख का कारक है, और इसके कमजोर होने पर कर्ज व आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं।मान्यता है कि स्नान के जल में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र मजबूत होता है और सुख-समृद्धि के योग बनते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 22, 2026

shukra kamjor ho to kya kare, shukra dosh upay, shukra grah ko majboot karne ke upay,

Shukra Dosh Se Chutkara Kaise Paye|फोटो सोर्स- Freepik

Shukra Dosh Vastu Tips: वैदिक ज्योतिष में Venus यानी शुक्र ग्रह को सुख, वैभव, प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना गया है। जब कुंडली में शुक्र कमजोर या पीड़ित होता है तो इसका असर सबसे पहले जीवन की खुशहाली पर पड़ता है। आर्थिक तंगी, वैवाहिक तनाव, त्वचा रोग या आत्मविश्वास में कमी ये सभी संकेत हो सकते हैं कि शुक्र को मजबूत करने की जरूरत है। ज्योतिषाचार्य मानते हैं कि कुछ सरल घरेलू उपायों से इस स्थिति में सुधार लाया जा सकता है, जिनमें दही का प्रयोग बेहद प्रभावी माना गया है।

Shukra Grah Kharab Hone Ke Lakshan: कमजोर शुक्र के संकेत

यदि शुक्र अनुकूल स्थिति में न हो तो व्यक्ति को कई स्तरों पर परेशानियां घेर सकती हैं।त्वचा की चमक कम होना, बार-बार मुंहासे या डैंड्रफ जैसी समस्याएं दिखाई दे सकती हैं। हार्मोनल असंतुलन या प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें भी इसका संकेत मानी जाती हैं।वहीं दांपत्य जीवन में तनाव, छोटी-छोटी बातों पर विवाद, या संतान सुख में रुकावट भी शुक्र दोष से जोड़ी जाती है। आर्थिक रूप से अचानक खर्च बढ़ना या आय में रुकावट आना भी इसी श्रेणी में देखा जाता है।

दही से करें सरल उपाय

शुक्र को शीतल और सौम्य ग्रह माना गया है, इसलिए दही जैसे शीतल पदार्थ का उपयोग लाभकारी बताया गया है।नहाने से पहले एक चम्मच ताजा दही लेकर चेहरे या प्रभावित त्वचा पर हल्के हाथों से लगाएं। यदि पूरे शरीर में समस्या हो तो स्नान के पानी में 3-4 चम्मच दही मिलाकर स्नान करें।डैंड्रफ की समस्या में दही को बालों में 15 मिनट लगाकर धो लें। विशेष रूप से शुक्रवार को बिना साबुन के स्नान करना भी शुभ माना जाता है।

वैवाहिक और आर्थिक सुधार के लिए

विवाह में देरी हो रही हो तो लगातार 40 दिन दही मिश्रित जल से स्नान करें। पति-पत्नी शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें और साथ में दही का सेवन करें।आर्थिक मजबूती के लिए शुक्रवार को जरूरतमंद व्यक्ति को दही-चीनी का दान करें। चांदी के बर्तन में दही खाकर “ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः” मंत्र का जाप करें।

अन्य महत्वपूर्ण सुझाव

ओपल या हीरा धारण करना, सफेद वस्त्र और चावल का दान करना, तथा नशे से दूरी बनाए रखना भी शुक्र को बल देने वाले उपाय माने गए हैं।आस्था, संयम और सकारात्मक सोच के साथ किए गए ये उपाय जीवन में संतुलन और सुख-समृद्धि ला सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Vastu Tips: क्या आप भी गुड लक के लिए पर्स में रखते हैं देवी-देवताओं की तस्वीर? जानें क्या कहता है वास्तु शास्त्र
वास्तु टिप्स
vastu tips, vastu upay for wallet, purse vastu niyam,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 12:45 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shukra Dosh Vastu Tips: कर्ज से मुक्ति के लिए, पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Vastu Tips for Holi: होली से पहले घर से हटाएं ये 7 चीजें वरना रुक सकती है तरक्की

Vastu Tips for Holi
वास्तु टिप्स

Panchang 23 February 2026: 23 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगल का कुंभ में गोचर, बनेंगे बड़े योग, जानें शुभ-अशुभ समय

Panchang 23 February 2026
धर्म/ज्योतिष

Kharmas 2026 Date : एक महीने तक नहीं होंगे शुभ काम! खरमास 2026 की पूरी जानकारी

Kharmas 2026 Dates
धर्म और अध्यात्म

Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का राशिफल 23 फरवरी, भाग्य का साथ या चुनौतियों का सामना? जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 23 February, Tarot Horoscope Today Hindi, Monday Tarot Prediction,
राशिफल

Saptahik Rashifal : 23 फरवरी से सितारों की महाचाल: मंगल-शनि का मिलन, आपके लिए क्या लाया है साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.