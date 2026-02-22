Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का राशिफल 23 फरवरी, भाग्य का साथ या चुनौतियों का सामना? जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal In Hindi: सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित माना जाता है, ऐसे में आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुछ राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें 23 फरवरी, सोमवार को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स।