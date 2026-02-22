22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का राशिफल 23 फरवरी, भाग्य का साथ या चुनौतियों का सामना? जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Tarot Rashifal 22 February 2026: आज का दिन कई राशियों के लिए नए अवसर लेकर आया है, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से काम लेने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि टैरो कार्ड्स के संकेत आपके लिए क्या संदेश दे रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 22, 2026

Aaj Ka Rashifal 23 February, Tarot Horoscope Today Hindi, Monday Tarot Prediction,

12 Zodiac Signs Tarot Reading|फोटो सोर्स- Freepik

Aaj Ka Tarot Rashifal In Hindi: सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित माना जाता है, ऐसे में आज का दिन आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का संकेत दे रहा है। टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुछ राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, तो कुछ को धैर्य और समझदारी से चुनौतियों का सामना करना होगा। प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर एवं ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा के अनुसार जानें 23 फरवरी, सोमवार को मेष से मीन तक सभी 12 राशियों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं टैरो कार्ड्स।

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Rashifal 2026)

आज आपके लिए नई शुरुआत का संकेत है। कार्यक्षेत्र में कुछ नए प्रोजेक्ट हाथ में आ सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। पुरानी उलझनों का हल मिलने से मन हल्का रहेगा। आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार के संकेत हैं।

वृषभ टैरो राशिफल (Taurus Tarot Rashifal 2026)

गृहस्थ जीवन में चल रही परेशानियां कम होंगी। जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा। दोस्तों का सहयोग आज आपके लिए खास रहेगा और नए कामों में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Gemini Tarot Rashifal 2026)

मन में चल रही चिंताएं कम होंगी। संतान से जुड़ी कोई चिंता दूर हो सकती है। सरकारी कार्यों में सफलता के योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास बनाए रखें।

कर्क टैरो राशिफल (Cancer Tarot Rashifal 2026)

आज आपका झुकाव आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों की ओर रहेगा। करियर में बदलाव के संकेत हैं, जो आगे चलकर सकारात्मक परिणाम देंगे। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है।

सिंह टैरो राशिफल (Leo Tarot Rashifal 2026)

आज खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें, खासकर ठंड या खान-पान से जुड़ी समस्याओं से बचें। दिन सामान्य रहेगा, बस संयम जरूरी है।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Rashifal 2026)

परिवार, विशेषकर भाई-बहनों के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं। करियर में बदलाव का विचार मन में आ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें और छोटी परेशानियों को नजरअंदाज न करें।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Rashifal 2026)

आज वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। अहंकार या तीखे शब्द रिश्तों में दूरी ला सकते हैं। विनम्रता अपनाएं, इससे घर और समाज दोनों जगह सम्मान मिलेगा।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Rashifal 2026)

आप बड़े सपने देख रहे हैं और उन्हें पूरा करने की ऊर्जा भी है। हालांकि कल्पनाओं में ज्यादा खोने से बचें। नई योजनाओं की शुरुआत के लिए समय अच्छा है, सहयोग लेने में संकोच न करें।

ये भी पढ़ें

Weekly Tarot Horoscope: मेष को जॉब ऑफर, कर्क रहें अलर्ट…22-28 फरवरी का सप्ताह किसके लिए लाएगा सफलता, किसे रहना होगा सतर्क?
राशिफल
weekly horoscope 22 To 28 February 2026, Weekly Horoscope Hindi,

संबंधित खबरें

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal : 23 फरवरी से सितारों की महाचाल: मंगल-शनि का मिलन, आपके लिए क्या लाया है साप्ताहिक राशिफल

Aaj Ka Rashifal 22 February

22 February Rashifal: 22 फरवरी 2026 राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगा आपका भाग्य, जानें 12 राशियों का हाल

Lunar Eclipse 2026 India, सिंह राशि में चंद्र गोचर,

Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

Daily Horoscope in Hindi, Love and Career Tarot 2026, Tarot Horoscope Sunday,

Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

Chandra Grahan, Chandra Grahan 2026, Chandra Grahan 2026 Date,

Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव

Saptahik Rashifal

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका फरवरी का आखिरी हफ्ता?

Holi 2026 Fortune Prediction, Holi 2026 Grahon Ki Ulti Chal, Holi 2026 Lakshmi Kripa Rashi,

Holi 2026: रंगों के त्योहार पर ग्रहों का खेल! राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Weekly lucky color and number by tarot cards, weekly rashifal 22 To 28 February 2026,

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?

Weekly Horoscope

Weekly Horoscope 22 February To 28 February 2026: साप्ताहिक राशिफल: करियर में उछाल और अचानक धन लाभ, जानें 22-28 फरवरी का पूरा लेखा-जोखा

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Rashifal 2026)

कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर रास्ता निकल आएगा। दांपत्य जीवन संतुलित रहेगा। नौकरी या नए अवसर की तलाश कर रहे हैं तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Rashifal 2026)

नए काम की योजना बनाने के लिए दिन अनुकूल है। मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। आपकी लगन आपको सफलता की ओर ले जाएगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Rashifal 2026)

प्रभावशाली लोगों का समर्थन मिलेगा। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मानसिक शांति का अनुभव होगा और आत्मविश्वास मजबूत रहेगा।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Rashifal 2026)

आर्थिक मामलों को सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। निवेश से लाभ मिल सकता है। करियर में परिवर्तन के संकेत हैं, जो भविष्य में उन्नति देंगे। सरकारी कार्यों में भी सफलता मिल सकती है।

ये भी पढ़ें

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?
राशिफल
Weekly lucky color and number by tarot cards, weekly rashifal 22 To 28 February 2026,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आज का राशिफल

राशिफल 2026

tarot card rashifal

Published on:

22 Feb 2026 11:56 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Aaj Ka Tarot Rashifal: आज का राशिफल 23 फरवरी, भाग्य का साथ या चुनौतियों का सामना? जानें 12 राशियों का हाल

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal : 23 फरवरी से सितारों की महाचाल: मंगल-शनि का मिलन, आपके लिए क्या लाया है साप्ताहिक राशिफल

Saptahik Rashifal
राशिफल

22 February Rashifal: 22 फरवरी 2026 राशिफल: सर्वार्थसिद्धि योग से चमकेगा आपका भाग्य, जानें 12 राशियों का हाल

Aaj Ka Rashifal 22 February
राशिफल

Chandra Gochar: सिंह राशि में लगेगा चंद्र ग्रहण, जानें 12 राशियों पर इसका प्रभाव और कितने घंटे तक रहेगा यह ग्रहण

Lunar Eclipse 2026 India, सिंह राशि में चंद्र गोचर,
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

Daily Horoscope in Hindi, Love and Career Tarot 2026, Tarot Horoscope Sunday,
राशिफल

Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव

Chandra Grahan, Chandra Grahan 2026, Chandra Grahan 2026 Date,
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.