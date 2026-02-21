Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव

Chandra Grahan 2026 Kab Hai:चंद्र ग्रहण इस बार होली के आसपास एक खास खगोलीय घटना लेकर आ रहा है। 3 मार्च को लगने वाला साल का पहला और सबसे लंबा चंद्र ग्रहण पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र और सिंह राशि में घटित होगा, जिसका प्रभाव कई राशियों पर दिखाई दे सकता है। भारत के कुछ हिस्सों में दृश्य होने के कारण इसका सूतक काल भी मान्य रहेगा, ऐसे में ज्योतिषीय दृष्टि से सावधानी और संयम बरतना महत्वपूर्ण माना गया है।