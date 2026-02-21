Holi 2026: रंगों के त्योहार पर ग्रहों का खेल! राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Holi kab hai 2026, Lucky Zodiac Signs:होली सिर्फ रंगों और खुशियों का पर्व नहीं है, बल्कि इस बार 4 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली होली ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन कई प्रमुख ग्रह असामान्य चाल में रहेंगे। राहु-केतु की स्थिति पहले से ही प्रभावशाली है, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और 26 फरवरी से बुध भी अपनी चाल बदल चुके होंगे। ऐसे में चार बड़े ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए यह होली शुभ संकेत लेकर आ रही है।