21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राशिफल

Holi 2026: रंगों के त्योहार पर ग्रहों का खेल! राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Holi Kab Hai 2026 Hindi: 4 मार्च 2026 की होली इस बार सिर्फ रंगों का नहीं, बल्कि ग्रहों के खास संयोग का पर्व बन रही है।राहु-केतु, बृहस्पति और बुध की वक्री चाल तीन राशियों के लिए धन, भाग्य और सफलता के संकेत दे रही है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 21, 2026

Holi 2026 Fortune Prediction, Holi 2026 Grahon Ki Ulti Chal, Holi 2026 Lakshmi Kripa Rashi,

Holi 2026 Career and Money Horoscope|फोटो सोर्स - Chatgpt

Holi kab hai 2026, Lucky Zodiac Signs:होली सिर्फ रंगों और खुशियों का पर्व नहीं है, बल्कि इस बार 4 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली होली ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन कई प्रमुख ग्रह असामान्य चाल में रहेंगे। राहु-केतु की स्थिति पहले से ही प्रभावशाली है, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और 26 फरवरी से बुध भी अपनी चाल बदल चुके होंगे। ऐसे में चार बड़े ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए यह होली शुभ संकेत लेकर आ रही है।

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और करियर में नई दिशा मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित होगी।आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कर्ज या पुराने वित्तीय दबाव से राहत मिल सकती है। वाहन या घर खरीदने का योग भी बन रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और संतान से जुड़ी योजनाएं आकार ले सकती हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा।

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या आय में वृद्धि के संकेत हैं। आपकी कार्यशैली और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे।धन कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या स्वीकृति का इंतजार खत्म होने की संभावना है। निजी जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री सुखद बदलाव ला सकती है।

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि के जातकों के लिए यह समय लोगों से जुड़ने और नेटवर्क मजबूत करने का है। कोई खास संपर्क करियर में मददगार साबित हो सकता है।आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी। नए अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने का यह सही समय है।

ये भी पढ़ें

Holika Dahan 2026: 2 मार्च को जलेगी होलिका, भद्रा का साया रहेगा या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त
धर्म और अध्यात्म
Bhadra Kaal 2026, Holika Dahan Bhadra Time, Bhadra Shadow on Holika Dahan,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Holi

राशिफल 2026

Updated on:

21 Feb 2026 11:15 am

Published on:

21 Feb 2026 10:13 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Holi 2026: रंगों के त्योहार पर ग्रहों का खेल! राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

बड़ी खबरें

View All

राशिफल

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल: तुला से मीन तक, जानें कैसा रहेगा आपका फरवरी का आखिरी हफ्ता?

Saptahik Rashifal
राशिफल

Saptahik Tarot Rashifal 22 To 28 February: तुला, वृश्चिक से मीन तक, जानिए किसकी किस्मत खेलेगी नया खेल, किसे मिलेगा गोल्डन चांस?

Weekly lucky color and number by tarot cards, weekly rashifal 22 To 28 February 2026,
राशिफल

Weekly Horoscope 22 February To 28 February 2026: साप्ताहिक राशिफल: करियर में उछाल और अचानक धन लाभ, जानें 22-28 फरवरी का पूरा लेखा-जोखा

Weekly Horoscope
राशिफल

आज का राशिफल: कुंभ और तुला राशि वालों को होगा धन लाभ

Aaj ka Rashifal 21 February 2026
राशिफल

Weekly Tarot Horoscope: मेष को जॉब ऑफर, कर्क रहें अलर्ट…22-28 फरवरी का सप्ताह किसके लिए लाएगा सफलता, किसे रहना होगा सतर्क?

weekly horoscope 22 To 28 February 2026, Weekly Horoscope Hindi,
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.