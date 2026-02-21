Holi 2026: रंगों के त्योहार पर ग्रहों का खेल! राहु-केतु का असर और बृहस्पति की वक्री दृष्टि से इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत

Holi 2026 Career and Money Horoscope|फोटो सोर्स - Chatgpt
Holi kab hai 2026, Lucky Zodiac Signs:होली सिर्फ रंगों और खुशियों का पर्व नहीं है, बल्कि इस बार 4 मार्च 2026 को मनाई जाने वाली होली ज्योतिषीय दृष्टि से भी बेहद खास मानी जा रही है। पंचांग के अनुसार इस दिन कई प्रमुख ग्रह असामान्य चाल में रहेंगे। राहु-केतु की स्थिति पहले से ही प्रभावशाली है, देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में हैं और 26 फरवरी से बुध भी अपनी चाल बदल चुके होंगे। ऐसे में चार बड़े ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल सकती है।आइए जानते हैं किन तीन राशियों के लिए यह होली शुभ संकेत लेकर आ रही है।
मिथुन राशि वालों के लिए यह समय सकारात्मक बदलावों का संकेत दे रहा है। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं और करियर में नई दिशा मिल सकती है। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात भविष्य में लाभकारी साबित होगी।आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। कर्ज या पुराने वित्तीय दबाव से राहत मिल सकती है। वाहन या घर खरीदने का योग भी बन रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और संतान से जुड़ी योजनाएं आकार ले सकती हैं। यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा।
तुला राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या आय में वृद्धि के संकेत हैं। आपकी कार्यशैली और व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे।धन कमाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं। सरकारी कार्यों में आ रही रुकावट दूर हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज या स्वीकृति का इंतजार खत्म होने की संभावना है। निजी जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री सुखद बदलाव ला सकती है।
मकर राशि के जातकों के लिए यह समय लोगों से जुड़ने और नेटवर्क मजबूत करने का है। कोई खास संपर्क करियर में मददगार साबित हो सकता है।आर्थिक योजनाएं सफल हो सकती हैं और रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिससे कार्यक्षेत्र में आपकी अलग पहचान बनेगी। नए अवसरों को पहचानने और उन्हें अपनाने का यह सही समय है।
बड़ी खबरेंView All
राशिफल
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग