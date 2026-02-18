18 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण के नियमों के बीच जानें होली खेलने का सही समय

Chandra Grahan 2026 : होली 2026 में चंद्र ग्रहण के कारण 3 मार्च को सूतक रहेगा। जानिए क्यों 4 मार्च को मनाई जाएगी रंगों की होली, ग्रहण का समय और धार्मिक नियम।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 18, 2026

Chandra Grahan 2026

Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण के कारण 4 मार्च को मनेगी रंगों की होली (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Chandra Grahan 2026 : साल 2026 की शुरुआत के साथ ही त्योहारों और खगोलीय घटनाओं का एक दिलचस्प संगम देखने को मिल रहा है। इस बार रंगों का त्योहार होली और साल का पहला चंद्र ग्रहण एक साथ दस्तक दे रहे हैं, जिसकी वजह से कैलेंडर में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप भी 3 मार्च को होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं, तो रुकिए! ज्योतिषीय गणनाओं और ग्रहण के साये ने इस बार 'रंगों वाली होली' की तारीख बदल दी है।

यहां जानिए कि आखिर क्यों इस साल 3 नहीं, बल्कि 4 मार्च को मनेगी असली होली और सूतक काल का आपकी मस्ती पर क्या असर पड़ेगा।

होली 2026: क्या ग्रहण बिगाड़ेगा रंगों का खेल?

साल 2026 में कुल चार ग्रहण लगने वाले हैं। दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण। इनमें से 3 मार्च 2026 को लगने वाला पूर्ण चंद्र ग्रहण (Total Lunar Eclipse) भारत में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भी कोई ग्रहण दिखाई देता है, तो उसका 'सूतक काल' मान्य होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के शुभ कार्य या उत्सव मनाना वर्जित होता है।

इसी वजह से इस साल होली दो दिनों के बजाय तीन दिनों के फेर में खिंच गई है:

होलिका दहन: 2 मार्च 2026 (सोमवार की रात)

चंद्र ग्रहण और सूतक: 3 मार्च 2026 (मंगलवार)

रंगों वाली होली (धुलेंडी): 4 मार्च 2026 (बुधवार)

3 मार्च को क्यों नहीं खेल सकते होली? (सूतक का गणित)

चंद्र ग्रहण का सूतक ग्रहण शुरू होने से 9 घंटे पहले लग जाता है।

ग्रहण का समय: 3 मार्च को दोपहर 3:20 बजे से शाम 6:47 बजे तक।

सूतक काल: 3 मार्च की सुबह लगभग 6:20 बजे से ही सूतक शुरू हो जाएगा, जो शाम को ग्रहण खत्म होने तक रहेगा।

चूंकि होली का त्यौहार उल्लास और शुभता का प्रतीक है, इसलिए सूतक के साये में रंग खेलना, पकवान बनाना या पूजा-पाठ करना शास्त्र सम्मत नहीं माना जा रहा। यही कारण है कि विद्वानों ने 4 मार्च को रंग खेलने की सलाह दी है।

खगोलीय नजारा: दिखेगा 'ब्लड मून'

यह कोई सामान्य ग्रहण नहीं है। 3 मार्च को लगने वाला यह ग्रहण 'पूर्ण चंद्र ग्रहण' होगा। जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच बिल्कुल सीधी रेखा में आ जाती है, तो चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में छिप जाता है। इस दौरान चंद्रमा हल्का लाल या तांबे जैसा दिखने लगता है, जिसे 'ब्लड मून' (Blood Moon) भी कहा जाता है।

भारत में यह ग्रहण शाम को चंद्रोदय (लगभग 5:59 PM) के समय दिखाई देगा। देश के पूर्वी हिस्सों (जैसे असम, बंगाल) में यह ज्यादा स्पष्ट दिखेगा, जबकि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में इसका आंशिक हिस्सा ही नज़र आएगा।

ग्रहण के दौरान क्या करें और क्या न करें?

भले ही आप होली न खेल पाएं, लेकिन इस समय का उपयोग आध्यात्मिक लाभ के लिए किया जा सकता है:

क्या करें: मंत्रों का जाप करें, ध्यान (Meditation) करें और ग्रहण खत्म होने के बाद दान-पुण्य करें।

क्या न करें: सूतक के दौरान भोजन पकाना या खाना टालना चाहिए (बुजुर्गों और बीमारों को छूट है)। मंदिरों के पट बंद रहते हैं, इसलिए मूर्ति स्पर्श न करें।

शुद्धिकरण: ग्रहण समाप्त होने के बाद (शाम 6:47 के बाद) पूरे घर में गंगाजल छिड़कें और स्नान करने के बाद ही अगले दिन की होली की तैयारी शुरू करें।

2026 के अन्य ग्रहण

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2026 में 17 फरवरी को एक सूर्य ग्रहण बीत चुका है (जो भारत में नहीं दिखा था)। 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के बाद, 12 अगस्त 2026 को पूर्ण सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त 2026 को आंशिक चंद्र ग्रहण लगेगा।

नतीजा यह है कि: इस बार की होली थोड़ी सब्र वाली होगी। 2 मार्च की रात बुराई पर अच्छाई की जीत (होलिका दहन) मनाएं, 3 मार्च को खगोलीय घटना के साक्षी बनें और 4 मार्च को पूरी मस्ती के साथ रंगों में सराबोर हो जाएं।

ये भी पढ़ें

Holashtak 2026 Effects : ग्रहों का दुर्लभ संयोग: इस होलाष्टक में आखिर क्यों दी जा रही है सावधानी की सलाह?
धर्म/ज्योतिष
Holashtak 2026 Effects

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chandra Grahan 2025

Published on:

18 Feb 2026 02:27 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Chandra Grahan 2026 : चंद्र ग्रहण के नियमों के बीच जानें होली खेलने का सही समय

पत्रिका लाइव अपडेट

MP Budget 2026 Highlights : मोहन सरकार ने खोला सौगातों का पिटारा, अबतक का सबसे बड़ा बजट पेश

MP Budget 2026 Highlights
भोपाल

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Holika Dahan 2026: 2 मार्च को जलेगी होलिका, भद्रा का साया रहेगा या नहीं? जानें शुभ मुहूर्त

Bhadra Kaal 2026, Holika Dahan Bhadra Time, Bhadra Shadow on Holika Dahan,
धर्म और अध्यात्म

Panchang: आज का पंचांग 19 फरवरी 2026: आज का चौघड़िया, शुभ मुहूर्त, राहुकाल का समय

Aaj Ka Panchang 19 February
धर्म/ज्योतिष

Holashtak 2026 Effects : ग्रहों का दुर्लभ संयोग: इस होलाष्टक में आखिर क्यों दी जा रही है सावधानी की सलाह?

Holashtak 2026 Effects
धर्म/ज्योतिष

Phulera Dooj 2026: फुलेरा दूज पर राधा-कृष्ण की विशेष कृपा! बन रहा है खास विवाह योग, आज के दिन करें ये खास उपाय

Phulera Dooj Significance in Hindi, Phulera Dooj Wedding Day,
धर्म और अध्यात्म

Surya Grahan 2026 Timing: 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: भारत में नहीं लगेगा सूतक, बेझिझक करें सारे शुभ काम

Surya Grahan 2026 Timing
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.