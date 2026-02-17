Holi 2026 Date: जानें होलिका दहन और रंगों वाली होली की सही तिथि, भद्रा का साया और ग्रहण का सच

ज्योतिर्वेद डॉ अनीष व्यास बताते हैं कि फाल्गुन पूर्णिमा 2 मार्च को शाम 5 बजे के बाद शुरू होगी। पूर्णिमा 3 मार्च की शाम तक रहेगी। 2 मार्च को पूर्णिमा निकलते ही भद्रा काल शुरू हो जाएगा। शास्त्रों (खासकर धर्म सिंधु) के अनुसार, आपको भद्रा काल के आखिर में होलिका जलानी चाहिए, शुरुआत में नहीं। तो इस साल होलिका दहन का सही समय 2 मार्च को आधी रात के बाद 12:50 AM से 2:02 AM तक।