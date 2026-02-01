Holika Dahan Muhurat 2026: भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, जानें होलिका दहन के लिए क्यों मिलेंगे सिर्फ 12 मिनट

Holika Dahan Muhurat2026 : इस वर्ष होली पर्व पर भद्रा और खग्रास चंद्र ग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति है। 2 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जबकि अगले दिन 3 मार्च को धुलेंडी के दिन खग्रास चंद्र ग्रहण रहेगा। ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाएगा, जिसमें शुभ कार्य और मंदिर दर्शन वर्जित माने जाते हैं। ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि होली का त्योहार 2 व 3 मार्च को मनाया जाएगा। पहले दिन यानी सोमवार 2 मार्च को होलिका दहन (Holika Dahan) होगा, जबकि मंगलवार यानी 3 मार्च को धुलंडी (Holi 2026 Date and Time)पर रंग खेला जाएगा। हालांकि इस बार होलिका दहन का समय 2 मार्च की शाम और अर्द्ध रात्रि में किया जाएगा, जिसमें भी 2 मार्च की शाम को सिर्फ 12 मिनट का ही समय मिलेगा, जबकि अर्द्ध रात्रि में 1 घंटे 10 मिनट का समय होलिका दहन के लिए मिल रहा है। खास बात यह भी है कि इस बार होली के दिन चंद्र ग्रहण भी रहेगा।