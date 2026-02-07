Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 8-14 फरवरी : करियर में उन्नति या चुनौती? जानें अपनी राशि का हाल

कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी भी कार्य में लापरवाही करने से बचना होगा, अन्यथा कार्य विशेष में सफलता की बजाय असफलता और फायदे की जगह बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कन्या राशि के जातक इस सप्ताह किसी भी काम में शॉर्टकट लेने अथवा नियमों का उल्लंघन करने से बचें। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं तो आंख मूंदकर दूसरों पर विश्वास न करें तथा कागजी काम समय पर निबटाएं। विशेष रूप से सरकारी कार्य को समय पर सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करें।