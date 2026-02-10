10 फ़रवरी 2026,

Kal Ka Rashifal 11 February: बुधवार राशिफल : 11 फरवरी को किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी और किन्हें रहना होगा सावधान

Tomorrow Horoscope 11 February: आज का राशिफल 11 फरवरी 2026: जानिए राहुकाल, भद्रा योग और सभी 12 राशियों का दैनिक भविष्यफल। करियर, प्रेम, धन और स्वास्थ्य से जुड़ी सटीक जानकारी यहाँ पढ़ें।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 10, 2026

Kal Ka Rashifal 11 February

Kal Ka Rashifal 11 February : आज का राशिफल 11 फरवरी 2026

Kal Ka Rashifal 11 February: 11 फरवरी 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस दिन राहुकाल, भद्रा योग और अन्य शुभ-अशुभ संयोग बन रहे हैं, जो सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि के प्रभाव से करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का विस्तृत राशिफल।

राशिफल मेष राशि (Rashifal Mesh Rashi)

महत्वपूर्ण विषयों से ध्यान भटक सकता है तनाव और विवादित वार्तालाप मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं कार्य कुशलता प्रभावित होगी भावनात्मक संबंधों से प्रेम सद्भाव मिलेगा स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 9

राशिफल वृषभ राशि (Rashifal Vrishabh Rashi)

कार्य कारी संबंधों में आपसी सहयोग और व्यवस्थाओं की नई रूपरेखा बनेगी प्रेम संबंधों में निकटता महसूस करेंगे विरोधियों की बातों को नजरअंदाज करना होगा उच्च अधिकारियों का समर्थन रहेगा
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 4

राशिफल मिथुन राशि (Rashifal Mithun Rashi)

मानसिक तौर पर बदलाव के लिए तैयार रहें स्थिति आपके विपक्ष में बन सकती हैं कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आर्थिक रूप से व्यव भार बढ़ने से पूंजी की कमी महसूस करेंगे
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 1

राशिफल कर्क राशि (Rashifal Kark Rashi)

बन रही ऊर्जा को सकारात्मक कार्य में लगाना होगा दूसरों के कार्यों में सहयोग के साथ अपने कार्यों को भी महत्वपूर्ण समझना होगा भावनात्मक जिम्मेदारी लेने से बचे प्रमोशन के लिए उच्च अधिकारियों से बातचीत करने का सही समय है
शुभ रंग : यलो कलर
लकी नंबर : 8

राशिफल सिंह राशि (Rashifal Singh Rashi)

व्यवस्थाओं के आधुनिकरण के लिए प्रयत्नशील रहेंगे कार्यस्थल पर आपके विचारों और कार्यों को महत्व मिलेगा भावनात्मक संबंधों में थोड़ी वैचारिक दूरी रह सकती हैं वाणी में मधुरता और कार्यों में उदारता रखनी होगी
शुभ रंग : महरून
लकी नंबर : 2

राशिफल कन्या राशि (Rashifal Kanya Rashi)

पुराने महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने का सही समय है मानसिक तौर पर दृढ़ और ऊर्जावान महसूस करेंगे भाग्य की मदद से खोया हुआ या अटका हुआ धन मिलने की संभावना बन रही है प्रयास करने होंगे उग्र व्यवहार से बचे
शुभ रंग : ऑफ व्हाईट
लकी नंबर : 4

राशिफल तुला राशि (Rashifal Tula Rashi)

भावनात्मक संबंधों या तनावपूर्ण स्थितियों में वाणी से नियंत्रण हटने का खतरा रहेगा सावधानी रखनी होगी परिवार के साथ धार्मिक यात्रा मन की स्थिति में बदलाव लाने में सहायक हो सकती है आर्थिक जोखिम लेने से बचना होगा
शुभ रंग : रेड कलर
लकी नंबर : 5

राशिफल वृश्चिक राशि (Rashifal Vrishchik Rashi)

एक साथ कई कार्यों में ऊर्जा लगाने की अपेक्षा किसी एक लक्ष्य को विधिवत पूरा करना बेहतर रहेगा आर्थिक लाभ उच्च कोटि की रह सकते हैं स्नेह संबंधों और मित्रों के प्रति आज दिखाई उदारता भविष्य के लिए बेहतर रहेगी
शुभ रंग : पिंक कलर
लकी नंबर : 6

राशिफल धनु राशि (Rashifal Dhanu Rashi)

विरोधी व्यवस्था को बाधित कर सकते हैं न्याय पाने के लिए इंतजार करना होगा उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलना मुश्किल रहेगा भावनात्मक संबंधों से आर्थिक मदद मिल सकती है विवादों से दूरी बनाएं
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 3

राशिफल मकर राशि (Rashifal Makar Rashi)

आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ-साथ में आय भी उच्च स्तर की रहने की संभावना है शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता भंग होने से पुर्व में अर्जित महत्वपूर्ण बढ़त कम हो सकती है नियम विरुद्ध कार्य करने से बचना होगा
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 8

राशिफल कुंभ राशि (Rashifal Kumbh Rashi)

लगातार भाग दौड़ बनी रहेगी नए वाहन और घर को लेकर परिवार में विचार विमर्श होगा पेरेंट्स से बातचीत में विनम्रता बनाए रखनी होगी उनके स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है पूर्व में किए निवेश लाभकारी रहेंगे
शुभ रंग : पिकॉक ब्ल्यू
लकी नंबर : 5

राशिफल मीन राशि (Rashifal Meen Rashi)

समय पक्ष का है लापरवाही और आलस्य दिखाने से बचना होगा उच्च अधिकारियों की निगाह में सम्मान बढ़ेगा भाई बहनों से बातचीत में उनकी समस्याओं को महत्व दें ससुराल पक्ष से संबंध सुधारेंगे
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर : 7

Hindi News / Astrology and Spirituality / Horoscope / Kal Ka Rashifal 11 February: बुधवार राशिफल : 11 फरवरी को किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी और किन्हें रहना होगा सावधान

