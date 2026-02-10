Kal Ka Rashifal 11 February: बुधवार राशिफल : 11 फरवरी को किन राशियों पर बरसेगी लक्ष्मी और किन्हें रहना होगा सावधान

Kal Ka Rashifal 11 February: 11 फरवरी 2026 का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। इस दिन राहुकाल, भद्रा योग और अन्य शुभ-अशुभ संयोग बन रहे हैं, जो सभी 12 राशियों के जीवन पर प्रभाव डालेंगे। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की नवमी और दशमी तिथि के प्रभाव से करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध और स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज का विस्तृत राशिफल।