Rashifal 13 February: 13 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल, कौन सी राशि को मिलेगा लाभ, कौन रहे सावधान

Aaj Ka Rashifal 13 February: 13 फरवरी 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। इस दिन विजया एकादशी, भीष्म द्वादशी और कुंभ संक्रांति का पावन संयोग बन रहा है। साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी उत्तम अवसर है। ऐसे में आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है? जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा बताए गए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)
शैक्षणिक गतिविधियों की ओर रूझान बढ़ेगा गुरुजनो का सहयोग मिलेगा कंपीटीटर्स से निश्चित दूरी बनाकर रखना होगा अपनी योजना पर भरोसा रखें आर्थिक लाभ के लिए व्यावसायिक यात्रा और नए संबंध बनाने पर जोर देना होगा
शुभ रंग : क्रीम कलर
लकी नंबर : 5
साथी कर्मी गलत सूचनाओं से भ्रमित करने का प्रयास कर सकते हैं जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा भावनात्मक संबंधों में तनाव की स्थिति बन सकती है परिवार में स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं रह सकती हैं
शुभ रंग : ऑफ़ व्हाईट
लकी नंबर : 7
विवाद सुलझेंगे नए विचारों के साथ नई टीम बनाने की प्रेरणा मिलेगी भावनात्मक संबंधों में एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना होगा विदेश व्यापार और शिक्षा से जुड़े कार्यों में गतिशीलता आएगी
शुभ रंग : पीच कलर
लकी नंबर : 6
कार्यस्थल में अपेक्षित सहयोग मिलने में कठिनाई महसूस करेंगे उच्च अधिकारियों तक सही बात पहुंचाना मुश्किल रहेगा मनोरंजन और अच्छे भोजन की व्यवस्था आसानी से उपलब्ध होगी विरोधियों से सावधान रहना होगा
शुभ रंग : ग्रे कलर
लकी नंबर : 2
नए संपर्क बनेंगे व्यवसायिक गतिविधियों में प्रतिस्पर्धा के कारण लाभ में कमी हो सकती है आकस्मिक यात्रा के योग बनेंगे विलासिता की वस्तुओं पर धन खर्च होने की योग बन रहे हैं पेरेंट्स के स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा
शुभ रंग : कॉफी कलर
लकी नंबर : 8
अच्छे भले कार्यों पर आलोचनात्मक टिप्पणी सहन करनी पड़ सकती है दूसरों पर आरोप लगाकर स्थिति को और खराब करने से बचना होगा वहां और घर से संबंधित योजनाएं आगे बढ़ेगी
शुभ रंग : ग्रीन कलर
लकी नंबर : 3
दूसरों के किए गए प्रयासों को शीघ्र परिणाम मिलेंगे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने और पिछले कार्यो के कारण सम्मानित होने के अवसर मिलेगें परिवार में आर्थिक अपेक्षाएं बढ़ने से चिंतित रह सकते हैं
शुभ रंग : पिकॉक बल्यू
लकी नंबर : 2
बैंकिंग और निवेश के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को अपने कार्यों में बेहद सावधानी रखनी होगी स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बढ़ सकती हैं पुराने विवाद उभरने का खतरा रहेगा कानूनी समस्याओं में अपना पक्ष मजबूती से रखना होगा
शुभ रंग : कॉपर कलर
लकी नंबर : 1
अपने निश्चय पूरे करने के लिए दृढ़ता दिखानी होगी दूसरों के प्रभाव में कार्यक्रम बदलना छवि को नुकसान पहुंचाएगा भावनात्मक संबंधों से पूर्ण समर्पण मिलने की स्थितियां रहेगी आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयासरत रहेंगे
शुभ रंग : गोल्डन कलर
लकी नंबर : 3
ना चाहते हुए भी विपरीत रुचि के कार्यों में सम्मिलित होना पड़ सकता है दैनिक रोजगार को और बेहतर करने के प्रयासों में नई संधि करनी पड़ सकती हैं कम नींद और थकान स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं सावधान रहें
शुभ रंग : स्काई ब्ल्यू कलर
लकी नंबर : 8
केवल प्रभाव का उपयोग करके अच्छा धन लाभ कमाने के अवसर मिलेंगे पुराने संपर्क काम आएंगे मित्रों का सहयोग मिलेगा शैक्षणिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी प्रेम संबंधों में मन मुताबिक प्रतिक्रिया मिलने से प्रसन्नता रहेगी
शुभ रंग : डार्क ब्राऊन
लकी नंबर : 5
अत्यधिक व्यस्त रह सकते हैं कार्यों की गति थोड़ी धीमी रहेगी जवाब देही बढ़ेगी उच्च अधिकारियों को विश्वास में लेना होगा व्यवसाय में पुराने पेमेंट्स के लिए चिंतित रहेंगे परिवार के लिए समय निकालने में कठिन अनुभव करेंगे
शुभ रंग : सिल्वर कलर
लकी नंबर : 4
