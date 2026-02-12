Rashifal 13 February: 13 फरवरी 2026 का दैनिक राशिफल, कौन सी राशि को मिलेगा लाभ, कौन रहे सावधान

Aaj Ka Rashifal 13 February: 13 फरवरी 2026 का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास है। इस दिन विजया एकादशी, भीष्म द्वादशी और कुंभ संक्रांति का पावन संयोग बन रहा है। साथ ही शुक्रवार होने के कारण मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का भी उत्तम अवसर है। ऐसे में आज का दिन आपकी राशि के लिए क्या संकेत लेकर आया है? जानिए पंडित मुकेश भारद्वाज द्वारा बताए गए मेष से मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल। (Daily Horoscope)