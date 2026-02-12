12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

धर्म/ज्योतिष

Mahashivratri 2026 Remedies : महाशिवरात्रि 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, मिलेगा शिव कृपा और धन-समृद्धि का आशीर्वाद

महाशिवरात्रि 2026 पर अपनी राशि अनुसार शिव पूजा करें। जानिए मेष से मीन तक सभी राशियों के शुभ उपाय, अभिषेक विधि और लाभ।

भारत

Feb 12, 2026

Mahashivratri 2026 Remedies

Mahashivratri 2026 Remedies : जानिए कौन-सी राशि को मिलेगा सबसे ज्यादा लाभ (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी। माना जाता है कि इस तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन महादेव और माता गौरी की पूजा से साधक को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में शिवरात्रि की पूजा में शिवलिंग पर ये चीजें जरूर अर्पित करनी चाहिए। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि 15 फरवरी 2026 को मनाई जाएगी।

महाशिवरात्रि (Mahashivratri) के दिन शिवलिंग का गंगाजल से अभिषेक करना बहुत-ही शुभ माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ ही सभी दुखों का भी नाश होता है। ऐसा माना गया है कि शिवरात्रि के दिन शिवलिंग का शहद से अभिषेक करने या इसे चढ़ाने से व्यक्ति को धन लाभ हो सकता है। वहीं, यह भी माना जाता है कि शिवरात्रि के विशेष अवसर पर शिवलिंग पर घी अर्पित करने से वंश में वृद्धि हो सकती है।

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना बहुत-ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति के रूके हुआ काम भी बनने लगते हैं। बेलपत्र को शिव जी की पूजा में जरूरी माना गया है। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं, शिव जी को शमी के पत्ते, बेला के फूल, हरसिंगार के फूल चढ़ाने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है।

महाशिवरात्रि पर पूजा का महत्व

  • शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है
  • दूध और दही से अभिषेक करने से मानसिक शांति मिलती है
  • शहद और घी से अभिषेक करने से धन और वंश वृद्धि होती है
  • बेलपत्र अर्पण करने से भाग्य मजबूत होता है

महाशिवरात्रि पर राशि अनुसार करें उपाय | Mahashivratri 2026 Zodiac Remedies

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा विधि-विधान से करनी चाहिए। इसके अलावा मेष राशि वालों के लिए भगवान शिव को गंगाजल और गाय का दूध चढ़ाना उनके करियर में फलदायी रहेगा। आपको भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने के लिए शहद, चीनी और मीठे चावल की खीर जैसे मीठे प्रसाद का भोग लगाना चाहिए।

वृषभ राशि

शुक्र देव द्वारा शासित वृषभ राशि के जातकों को जीवन में संघर्ष दूर करने के लिए महाशिवरात्रि दही और दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दही और घी से अभिषेक और पूजा करने से धन संबंधी परेशानियां दूर होती हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने में मदद मिलती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के स्वामी बुध देव हैं और इस राशि के जातक को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को बेल पत्र और लाल रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। यह आपके जीवन में चमत्कार करने में मदद करता है। मिथुन राशि के जातकों को शहद से अभिषेक करना चाहिए और शीघ्र फल के लिए गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क राशि

महाशिवरात्रि के दिन कर्क राशि के जातकों को भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए दूध अर्पित करना चाहिए। चूंकि कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है और चंद्रमा भगवान शिव के प्रिय हैं इसीलिए उनका आशीर्वाद पाने के लिए सफेद रंग की वस्तुएं अर्पित करें।

सिंह राशि

सिंह राशि का स्वामी ग्रह सूर्य है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको उन्हें शहद और गुड़ का भोग लगाना चाहिए।

कन्या राशि

कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है और जीवन में सभी बाधाओं से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव को बेल पत्र और शहद से अभिषेक करना चाहिए।

तुला राशि

तुला राशि वालों को आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दूध, दही, शहद, देसी घी से अभिषेक करना चाहिए और गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल है। इस महाशिवरात्रि पर शिव पूजा में भाग लेकर भगवान शिव से विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी और व्यवसाय में सफलता पाने के लिए वृश्चिक राशि वालों को महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को लाल फूल चढ़ाने चाहिए, उन्हें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा।

धनु राशि

धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु हैं। उन्हें मुख्य रूप से भगवान शिव को चंदन पाउडर और पीले रंग के कपड़े और पीले फूलों के साथ देसी घी से अभिषेक करना चाहिए।

मकर राशि

मकर राशि के स्वामी शनिदेव हैं। मकर राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर पूजा करने से शनिदेव और महादेव दोनों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मकर राशि के जातकों को डर पर काबू पाने और शक्ति प्राप्त करने के लिए महाशिवरात्रि के दिन बेलपत्र, गंगाजल, गाय के दूध आदि का उपयोग करना चाहिए।

कुंभ राशि

शनि देव कुंभ राशि के स्वामी भी हैं। इस राशि के लोगों को भी भगवान शिव और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कुंभ राशि के जातकों को महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और व्रत भी रखना चाहिए। भगवान शिव को शहद का भोग लगाएं, और बेर का फल चढ़ाएं। इस उपाय को करने से धन के साथ-साथ आय में भी वृद्धि होगी।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों के लिए, जिनके स्वामी बृहस्पति (गुरु) हैं। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने और उनकी पूजा करने से बादाम, बेल पत्र और पीले फूल का अभिषेक करना है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को लंबी आयु, ऐश्वर्य, समृद्धि और धन का आशीर्वाद मिलता है।

