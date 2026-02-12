Mahashivratri 2026 Remedies : महाशिवरात्रि 2026: राशि अनुसार करें ये उपाय, मिलेगा शिव कृपा और धन-समृद्धि का आशीर्वाद

ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाना बहुत-ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को ग्रह दोष से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से व्यक्ति के रूके हुआ काम भी बनने लगते हैं। बेलपत्र को शिव जी की पूजा में जरूरी माना गया है। ऐसे में यदि आप महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो इससे व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। वहीं, शिव जी को शमी के पत्ते, बेला के फूल, हरसिंगार के फूल चढ़ाने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति हो सकती है।