11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब के ये 4 आसान उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, बढ़ेगा पैसा और सुख-शांति

Lal Kitab Ke Upay : जानिए लाल किताब के अनुसार पैसे की रुकावट दूर करने और सेविंग बढ़ाने के 4 आसान उपाय। इनसे मिलेगा धन, सुख-शांति और करियर ग्रोथ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 11, 2026

Lal Kitab Ke Upay

Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब के 4 आसान उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lal Kitab Remedies : पैसे की टेंशन हर किसी को रहती है, चाहे कमाने वाला हो या बचाने वाला। अगर आप भी फाइनेंस मैनेज करने या सेविंग्स बढ़ाने में बार-बार फंस जाते हैं, तो लाल किताब के कुछ आसान, सीधे-सीधे उपाय आपकी मदद कर सकते हैं। इनमें से ज़्याज्यादातर उपाय चार खास ग्रहों बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और सूर्य को मजबूत करने पर टिके हैं। इन्हें फॉलो करने से पैसा आना आसान हो जाता है और फाइनेंशियल लाइफ में सुस्ती दूर होती है।

क्या है लाल किताब | Lal Kitab Remedies

ये कोई आम ज्योतिष की किताब नहीं है। पांच किताबों की एक सीरीज है, जो 1939 से 1952 के बीच पंजाब में उर्दू कविता के रूप में लिखी गई। इसका क्रेडिट पंडित रूप चंद जोशी को जाता है। खास बात ये है कि इसमें ज्योतिष और हथेली की रेखाओं का कॉकटेल है। लाल किताब मानती है कि कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्ज़ों का आईना है, और इन कर्ज़ों से छुटकारा पाने के लिए छोटे-छोटे, रोजमर्रा के उपाय सुझाती है। इसमें बड़े-बड़े रीति-रिवाज या महंगे हवन-पूजन की जगह प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस है, जो आज के मॉडर्न लोगों के लिए भी अपनाना आसान है।

लाल किताब के अनुसार वो चार आसान उपाय जो पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं: | Powerful Lal Kitab Tips for Money Growth and Success

1. पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं

    शनिवार को सुबह या शाम, पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। फिर सरसों के तेल का दीया जलाएं और पेड़ के चारों तरफ सात चक्कर लगाएं। इससे शनि की कृपा मिलती है और पैसों में रुकावटें दूर होती हैं। करियर में भी ग्रोथ मिलती है, कभी-कभी अचानक से फायदा भी हो जाता है।

    2. छोटी बच्चियों को खीर खिलाएं

      घर में स्वादिष्ट खीर बनाएं और 5 से 9 साल की लड़कियों को लगातार 21 शुक्रवार तक खिलाएं। इससे चंद्रमा और बृहस्पति दोनों मज़बूत होते हैं। धन के साथ-साथ घर में सुख-शांति भी आती है।

      3. पर्स में चांदी का सिक्का रखें

        एक छोटा सा चांदी का सिक्का अपने वॉलेट या पर्स में रखें, या फिर उसे पेंडेंट बनाकर पहन लें। ये शुक्र की एनर्जी एक्टिवेट करता है और लाइफ में ऐशो-आराम और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है। हर महीने इस सिक्के को गंगाजल से धोकर दोबारा पर्स में रखना अच्छा रहता है।

        4. गाय को गुड़ और चना खिलाएं

          हर रविवार को गाय को गेहूं या चने के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर खिलाएं। इससे सूर्य की कृपा मिलती है और इनकम, शोहरत, आत्मविश्वास जैसे मौके बढ़ते हैं। खासतौर पर जो लोग बिज़नेस में बार-बार रुकावट या स्टैग्नेशन फेस कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत असरदार है।

          ये उपाय सिंपल हैं, लेकिन लगातार करें तो असर दिखता है। पैसा, सुख-शांति और ग्रोथ सब कुछ बैलेंस में आ जाता है।

          ये भी पढ़ें

          Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?
          धर्म और अध्यात्म
          Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri

          खबर शेयर करें:

          Join Arovia on WhatsApp

          Published on:

          11 Feb 2026 05:57 pm

          Hindi News / Astrology and Spirituality / Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब के ये 4 आसान उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, बढ़ेगा पैसा और सुख-शांति

          पत्रिका लाइव अपडेट

          Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

          Rajasthan budget 2026 Live Updates
          जयपुर

          बड़ी खबरें

          View All

          धर्म/ज्योतिष

          ट्रेंडिंग

          Shiv Tandav Stotram: महाशिवरात्रि पर करें रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जाप, जानें चमत्कारी लाभ

          महाशिवरात्रि 2026, Shiv Tandav Stotram
          धर्म और अध्यात्म

          Maha Shivratri 2026: जानिए अपनी राशि के अनुसार शिव पूजा का सही तरीका

          Maha Shivratri 2026
          धर्म/ज्योतिष

          Ekadashi 2026 Daan: विजया एकादशी के दिन दान करना क्यों माना जाता है शुभ? जानें किन-किन चीजों का दान करना होता है फलदायी

          vijaya ekadashi 2026 , vijaya ekadashi 2026,
          धर्म और अध्यात्म

          Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

          Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri
          धर्म और अध्यात्म

          Mahashivratri 2026: इस शिवरात्रि करें राशि आधारित पूजा, एक सही अर्पण दिला सकता है मनचाहा फल

          Rashifal Based Puja, Shivratri Astrology Remedies,
          धर्म और अध्यात्म
          Play Store

          DOWNLOAD ON

          Play Store

          App Store

          DOWNLOAD ON

          App Store

          TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
          Patrika Site Logo

          Trending Topics

          Rashifal

          T20 World Cup 2026

          PM Narendra Modi

          Top Categories

          राष्ट्रीय

          मनोरंजन

          स्वास्थ्य

          राजस्थान

          मध्य प्रदेश

          Legal

          Grievance Policy

          This website follows the DNPA’s code of conduct

          Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

          Privacy Policy

          About Us

          Code of Conduct

          RSS

          Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.