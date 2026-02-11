Lal Kitab Ke Upay : लाल किताब के ये 4 आसान उपाय बदल सकते हैं आपकी किस्मत, बढ़ेगा पैसा और सुख-शांति

ये कोई आम ज्योतिष की किताब नहीं है। पांच किताबों की एक सीरीज है, जो 1939 से 1952 के बीच पंजाब में उर्दू कविता के रूप में लिखी गई। इसका क्रेडिट पंडित रूप चंद जोशी को जाता है। खास बात ये है कि इसमें ज्योतिष और हथेली की रेखाओं का कॉकटेल है। लाल किताब मानती है कि कुंडली हमारे पिछले जन्म के कर्ज़ों का आईना है, और इन कर्ज़ों से छुटकारा पाने के लिए छोटे-छोटे, रोजमर्रा के उपाय सुझाती है। इसमें बड़े-बड़े रीति-रिवाज या महंगे हवन-पूजन की जगह प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस है, जो आज के मॉडर्न लोगों के लिए भी अपनाना आसान है।