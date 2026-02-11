11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

Seeing Lord Shiva in Dreams Meaning : क्या आपको सपने में भगवान शिव के दर्शन हुए हैं? जानिए शिवलिंग, नटराज, तीसरी आंख और ध्यान मुद्रा का आध्यात्मिक अर्थ और महाशिवरात्रि से इसका संबंध।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 11, 2026

Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri

Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी दिखें तो क्या होता है? जानिए संकेत (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri : हम अक्सर सोते समय कई तरह के सपने देखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले जब सपने में साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो मन श्रद्धा और जिज्ञासा से भर जाता है। हिंदू धर्म में शिव का सपना केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है।

सपने में शिव के अलग-अलग रूपों का क्या है अर्थ?

महादेव विनाशक भी हैं और सृजनकर्ता भी। उनके हर रूप का एक खास संदेश होता है:

ध्यान मुद्रा में शिव:

अगर आपने भोलेनाथ को शांत बैठकर ध्यान करते देखा है, तो यह संकेत है कि आपके जीवन में शांति आने वाली है। यह आपको आत्मनिरीक्षण (Introspection) और मानसिक स्थिरता की ओर बढ़ने की सलाह देता है।

नटराज रूप (तांडव):

भगवान शिव का नृत्य सृजन और विनाश के चक्र को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। पुरानी चीजें खत्म होंगी और नई शुरुआत का रास्ता खुलेगा।

शिव-पार्वती (अर्धनारीश्वर):

सपने में शिव-शक्ति को साथ देखना वैवाहिक जीवन में सुख, रिश्तों में संतुलन और प्रेम बढ़ने का प्रतीक है।

शिवलिंग के दर्शन:

शिवलिंग देखना सबसे शुभ माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी परेशानियां जल्द ही खत्म होने वाली हैं और आपकी कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है।

प्रतीकों में छिपे संदेश: तीसरी आंख और चंद्रमा

कभी-कभी हमें शिवजी पूरे रूप में नहीं, बल्कि उनके प्रतीक दिखाई देते हैं:

तीसरी आंख: यह ज्ञान और अंतर्ज्ञान (Intuition) का प्रतीक है। इसका दिखना बताता है कि आपको सतर्क रहने और जीवन के सत्य को समझने की जरूरत है।

गंगा और चंद्रमा: अगर शिव के सिर पर बहती गंगा या चंद्रमा दिखे, तो यह शुद्धि और मानसिक शांति का प्रतीक है। यह संकेत है कि आपके पापों का नाश हो रहा है और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है।

त्रिशूल: त्रिशूल का दिखना ईश्वरीय सुरक्षा का वादा है। यह बताता है कि महादेव आपके शत्रुओं और डर से आपकी रक्षा कर रहे हैं।

महाशिवरात्रि और सावन का महत्व

सिर्फ सपना ही नहीं, बल्कि समय भी बहुत मायने रखता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, यदि ऐसे सपने सावन के महीने या महाशिवरात्रि के आसपास आते हैं, तो इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है।

एक रोचक तथ्य: हाल ही में कई आध्यात्मिक शोधों में यह बात सामने आई है कि जो लोग ओम नमः शिवाय' का नियमित जाप करते हैं, उन्हें अक्सर नीले रंग या प्रकाश के पुंज के सपने आते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में डीप मेडिटेटिव स्टेट और अध्यात्म में 'शिव तत्व' का मिलन कहा जाता है।

महादेव के सपने आने पर क्या करें?

यदि आपको ऐसे दिव्य सपने आते हैं, तो घबराएं नहीं और न ही इसे सबको बताते फिरें। सुबह उठकर स्नान करें और किसी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाएं। यह आपके सपने की सकारात्मक ऊर्जा को और बढ़ा देता है।

ये भी पढ़ें

Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026: शनि के घर में मंगल-राहु की युति! सिंह-कुंभ-मीन राशि वाले ये 3 गलतियां बिल्कुल न करें
धर्म/ज्योतिष
Mangal Gochar 2026:

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Feb 2026 03:57 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: टोंक में बीसलपुर परियोजना को लेकर बड़ी खबर… 100 करोड़ लागत से 10,500 किसान होंगे लाभांवित

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Shiv Tandav Stotram: महाशिवरात्रि पर करें रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का जाप, जानें चमत्कारी लाभ

महाशिवरात्रि 2026, Shiv Tandav Stotram
धर्म और अध्यात्म

Ekadashi 2026 Daan: विजया एकादशी के दिन दान करना क्यों माना जाता है शुभ? जानें किन-किन चीजों का दान करना होता है फलदायी

vijaya ekadashi 2026 , vijaya ekadashi 2026,
धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri 2026: इस शिवरात्रि करें राशि आधारित पूजा, एक सही अर्पण दिला सकता है मनचाहा फल

Rashifal Based Puja, Shivratri Astrology Remedies,
धर्म और अध्यात्म

Mangal Gochar 2026: मंगल गोचर 2026: शनि के घर में मंगल-राहु की युति! सिंह-कुंभ-मीन राशि वाले ये 3 गलतियां बिल्कुल न करें

Mangal Gochar 2026:
धर्म/ज्योतिष

Panchang: 12 फरवरी 2026 गुरुवार पंचांग: फाल्गुन कृष्ण दशमी-एकादशी, चंद्र धनु राशि, शुभ चौघड़िया व राहु काल

Aaj Ka Panchang 12 February 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.