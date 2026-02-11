Mahashivratri : महाशिवरात्रि से पहले सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

Lord Shiva Dreams Before Mahashivratri : हम अक्सर सोते समय कई तरह के सपने देखते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि से पहले जब सपने में साक्षात भगवान शिव के दर्शन हो जाएं, तो मन श्रद्धा और जिज्ञासा से भर जाता है। हिंदू धर्म में शिव का सपना केवल एक इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संकेत माना जाता है।