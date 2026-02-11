Panchang: 12 फरवरी 2026 गुरुवार पंचांग: फाल्गुन कृष्ण दशमी-एकादशी, चंद्र धनु राशि, शुभ चौघड़िया व राहु काल

Aaj Ka Panchang 12 February 2026: गुरुवार, 12 फरवरी 2026 को फाल्गुन कृष्ण पक्ष की दशमी-एकादशी तिथि रहेगी, जिसमें ज्येष्ठा से मूल नक्षत्र और हर्षण से वज्र योग का संयोग बनेगा। चंद्रमा वृश्चिक से धनु राशि में प्रवेश करेगा, साथ ही फाल्गुन संक्रांति, महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती व पं. दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि जैसे विशेष दिवस हैं। शुभ चौघड़िया सूर्योदय से 8:33 तक व अन्य समयों में उपलब्ध, लेकिन दक्षिण दिशा शूल व राहु काल 1:30-3:00 से बचें। गंडमूल नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। आज जन्मे बच्चों के नाम यू, ये, यो, भा रखें। पूर्ण पंचांग के साथ शुभ मुहूर्त व उपाय जानें।