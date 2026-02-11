Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी ! वायरस से तेज बुढ़ापा, रोबोट का कब्जा और इंसान के आखिरी दिन का संकेत?

Baba Vanga Prediction:बाबा वेंगा की भविष्यवाणी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। कहा जाता है कि उनकी कई भविष्यवाणियां समय के साथ सच साबित हुईं, और अब उनकी कुछ चेतावनियां भविष्य की दुनिया को लेकर लोगों की चिंता बढ़ा रही हैं। एक ऐसी ही भविष्यवाणी में रहस्यमयी वायरस से इंसानों के तेजी से बूढ़ा होने, रोबोट के बढ़ते प्रभाव और मानव अस्तित्व पर मंडराते खतरे का जिक्र मिलता है। क्या वाकई आने वाला समय तकनीक और बीमारियों के दोहरे संकट से भरा हो सकता है, या ये महज एक रहस्यमयी कल्पना है?