Mahadev Parvati Love Story: शिव-पार्वती विवाह की वो अनसुनी कथा जो आपने नहीं सुनी होगी

शिव की पहली पत्नी सती (दक्ष प्रजापति की पुत्री) ने अपने पिता द्वारा महादेव के अपमान से दुखी होकर यज्ञ की अग्नि में खुद को होम कर दिया था। इस वियोग में शिव इतने टूट गए कि वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर ब्रह्मांड में घूमने लगे। अंततः भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से किए (जो आज शक्तिपीठ कहलाते हैं), तब जाकर शिव गहरे ध्यान में लीन हुए।