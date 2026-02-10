Ramadan 2026 : डिजिटल युग में कैसे बदल रहा है रमजान मनाने का अंदाज

Ramadan 2026 Start Date : इस्लाम धर्म में इबादत के महीने रमजान की शुरूआत होने वाली है। रमजान इस्लाम धर्म में इबादत और सब्र का पाक महीना है। इस साल रमजान की शुरूआत 19 फरवरी से होगी। हर साल रमजान की तारीखें चांद की दिशा को देखते हुए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तय की जाती हैं। रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद खास होता है, क्योंकि यह केवल रोजा रखने का समय नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, सब्र और अल्लाह से नजदीकी का अवसर भी होता है। आधुनिक डिजिटल युग में रमजान की तैयारियां, इबादत के तरीके और सामाजिक जुड़ाव के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल रहा है।