Hindu Nav Varsh 2026: कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष 2026, जानें क्यों इस बार होंगे 13 महीने

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नया साल असल में कब शुरू होता है? यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह 1 जनवरी से मेल नहीं खाता। इसके बजाय, यह वैदिक कैलेंडर को फॉलो करता है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन शुरू होता है। 2026 में,हिंदू नया साल गुरुवार, 19 मार्च को शुरू होगा। उस दिन विक्रम संवत 2083 (Vikram Samvat 2083 Start Date) की शुरुआत होगी। इसके अलावा, बृहस्पति और मंगल आसमान में एक साथ आएंगे। एक ऐसा मेल जिसे लोग बिजनेस से लेकर पढ़ाई, धार्मिक रस्मों और यहां तक ​​कि सोशल गैदरिंग के लिए भी खास तौर पर लकी मानते हैं।