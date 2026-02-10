10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

धर्म और अध्यात्म

Hindu Nav Varsh 2026: कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष 2026, जानें क्यों इस बार होंगे 13 महीने

Hindu New Year 2026 Date : हिंदू नववर्ष 2026 की शुरुआत 19 मार्च से होगी। जानें विक्रम संवत 2083, 13 महीने का कारण, शुभ योग, पूजा विधि और परंपराएं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 10, 2026

Hindu Nav Varsh 2026

Hindu Nav Varsh 2026 : हिंदू नववर्ष 2026 कब शुरू होगा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Hindu Nav Varsh 2026: हिंदू नया साल असल में कब शुरू होता है? यह ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह 1 जनवरी से मेल नहीं खाता। इसके बजाय, यह वैदिक कैलेंडर को फॉलो करता है और चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के पहले दिन शुरू होता है। 2026 में,हिंदू नया साल गुरुवार, 19 मार्च को शुरू होगा। उस दिन विक्रम संवत 2083 (Vikram Samvat 2083 Start Date) की शुरुआत होगी। इसके अलावा, बृहस्पति और मंगल आसमान में एक साथ आएंगे। एक ऐसा मेल जिसे लोग बिजनेस से लेकर पढ़ाई, धार्मिक रस्मों और यहां तक ​​कि सोशल गैदरिंग के लिए भी खास तौर पर लकी मानते हैं।

चलिए डिटेल में जानते हैं। वैदिक कैलेंडर के अनुसार, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि 19 मार्च, 2026 को सुबह 6:45 बजे शुरू होगी और अगली सुबह तक रहेगी। नया साल 19 मार्च को सूरज उगते ही मनाया जाएगा, जब सूरज मीन राशि में जाता है और एक नया संवत्सर शुरू होता है।

यह दिन इतना जरूरी क्यों है?

हिंदू परंपरा में, नया साल नई शुरुआत और क्रिएटिव एनर्जी के नए झोंके का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान ब्रह्मा ने इसी दिन ब्रह्मांड बनाना शुरू किया था। तो, यह सब नई एनर्जी, पॉजिटिविटी और उम्मीद के बारे में है। चैत्र नवरात्रि (Chaitra Navratri) भी अब शुरू हो रही है नौ दिन जब लोग देवी दुर्गा के नौ रूपों की पूजा करते हैं। पूरे भारत में, लोग इस त्योहार को अलग-अलग नामों से मनाते हैं: महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक और आंध्र में युगादी, सिंधियों के लिए चेटी चंद और उत्तर भारत में चैत्र नवरात्रि।

लोग इस दिन असल में क्या करते हैं?

इसका मकसद दिन को अच्छी वाइब्स और रीति-रिवाजों से भरना है। सूर्योदय (ब्रह्म मुहूर्त) से पहले उठें, नहाएं और नए कपड़े पहनें। घर पर, परिवार श्री राम, विष्णु या गणेश की पूजा करते हैं। कुछ लोग किस्मत के लिए गुड़ और चने की दाल का इस्तेमाल करके एंट्रेंस पर स्वास्तिक बनाते हैं। लोग अक्सर खाना, कपड़े या पैसे दान करते हैं और परिवार के साथ मिठाइयां बांटते हैं। यह घर से फालतू सामान और नेगेटिविटी हटाने और आने वाले साल के लिए पॉजिटिव रेजोल्यूशन लेने का भी अच्छा समय है।

कुछ चीजें हैं जिनसे लोग दूर रहते हैं

कोई तामसिक खाना नहीं यानी मीट, शराब, प्याज या लहसुन का सेवन नहीं करते हैं। कड़वी बातें या नेगेटिव सोच से बचें। अपने घर को साफ रखना बहुत जरूरी है, और अभी के लिए बड़ी खरीदारी या नए इन्वेस्टमेंट को टालना बेहतर है। इसके बजाय छोटी शुरुआत करें। और, शायद उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताने से बचें जो आपका मूड खराब करते हैं।

लोग कहते हैं कि नए साल के दिन आप जो मूड बनाते हैं, वह पूरे साल आपके साथ रहता है। 2026 में, खास जुपिटर-मंगल का मेल और सर्वार्थ सिद्धि योग नए काम शुरू करने और अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए दिन को और भी पावरफुल बनाते हैं। हिंदू नया साल नई शुरुआत करने, इरादे तय करने, दूसरों को देने और आने वाले महीनों में खुशी, खुशहाली और शांति की उम्मीद करने के बारे में है।

Published on:

10 Feb 2026 12:26 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Hindu Nav Varsh 2026: कब से शुरू होगा हिंदू नववर्ष 2026, जानें क्यों इस बार होंगे 13 महीने

