Kumbh Sankranti 2026 Date: कुंभ संक्रांति के साथ बन रहा है खास योग, नोट करें शुभ मुहूर्त

कुंभ संक्रांति के दिन पुण्य कार्यों के लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। इस दिन पुण्य काल सुबह 07 बजकर 01 मिनट से दोपहर 12 बजकर 35 मिनट तक रहेगा। वहीं महा पुण्य काल सुबह 07 बजकर 01 मिनट से सुबह 08 बजकर 53 मिनट तक माना गया है। मान्यता है कि महा पुण्य काल में गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देने से कई गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन पुण्य क्षण सुबह 04 बजकर 14 मिनट पर रहेगा।