Surya Grahan 2026: कुंभ राशि में ‘काला सूर्य’: 17 फरवरी को ग्रहण का बड़ा साया, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Surya Grahan Horoscope 2026 : ब्रह्मांड की हलचल हमेशा से ही इंसानों को हैरान करती रही है, और 17 फरवरी 2026 को एक ऐसी ही बड़ी घटना होने जा रही है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष की मानें तो यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है, क्योंकि यह शनि की राशि कुंभ (Aquarius) में लगने जा रहा है।