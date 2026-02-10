Surya Grahan 2026: कुंभ राशि में ‘काला सूर्य’: 17 फरवरी को ग्रहण का बड़ा साया, आपकी राशि पर क्या होगा असर?

Surya Grahan Horoscope 2026 : सूर्य ग्रहण राशिफल 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Grahan Horoscope 2026 : ब्रह्मांड की हलचल हमेशा से ही इंसानों को हैरान करती रही है, और 17 फरवरी 2026 को एक ऐसी ही बड़ी घटना होने जा रही है। इस दिन साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। ज्योतिष की मानें तो यह कोई साधारण ग्रहण नहीं है, क्योंकि यह शनि की राशि कुंभ (Aquarius) में लगने जा रहा है।
जब सूर्य और राहु की युति होती है, तो इसे ज्योतिष में 'ग्रहण योग' कहा जाता है। यह स्थिति मानसिक तनाव और अचानक होने वाले बदलावों का संकेत देती है। हालांकि, भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ 'सूतक' के नियम कड़े नहीं होंगे, लेकिन ग्रहों का खेल तो पूरी दुनिया के लिए बदलता है।
यह ग्रहण भारतीय समयानुसार दोपहर 3:26 बजे शुरू होकर शाम 7:57 बजे तक चलेगा। साल 2026 वैसे भी बहुत खास है क्योंकि हिंदू कैलेंडर (विक्रम संवत 2083) के अनुसार इस साल 12 नहीं, बल्कि 13 महीने होंगे। जेठ का महीना दो बार आएगा, जिसे 'अधिक मास' कहा जाता है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का महत्व और भी बढ़ जाता है।
मेष (Aries): आय के मामले में उतार-चढ़ाव आ सकते हैं। दोस्तों के साथ पैसों का लेन-देन न करें। निवेश से पहले दो बार सोचें।
उपाय: आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।
वृषभ (Taurus): ऑफिस में काम का बोझ बढ़ेगा। बॉस से बहस करने से बचें और नई नौकरी के चक्कर में अभी न पड़ें।
उपाय: दुर्गा चालीसा का पाठ करें।
मिथुन (Gemini): किस्मत के भरोसे बैठने का समय नहीं है। यात्रा के प्लान बदल सकते हैं। छात्रों को एकाग्रता बनाए रखनी होगी।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
कर्क (Cancer): आठवें भाव में ग्रहण मानसिक तनाव दे सकता है। अपनी सेहत और खान-पान का खास ख्याल रखें।
उपाय: 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें।
सिंह (Leo): वैवाहिक जीवन और पार्टनरशिप में तनाव संभव है। अपने स्वभाव में नरमी लाएं और अहंकार से बचें।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo): शत्रुओं से सावधान रहें, लेकिन जीत आपकी ही होगी। कोर्ट-कचहरी के मामलों में धैर्य रखें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
तुला (Libra): लव लाइफ और बच्चों को लेकर चिंता हो सकती है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला न लें।
उपाय: मां दुर्गा की उपासना करें।
वृश्चिक (Scorpio): घर-परिवार में कलह की स्थिति बन सकती है। माता की सेहत का ध्यान रखें और नया वाहन खरीदने से बचें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें।
धनु (Sagittarius): आपके साहस में वृद्धि होगी, लेकिन भाई-बहनों से विवाद हो सकता है। बातचीत में संयम बरतें।
उपाय: भगवान विष्णु की आरती करें।
मकर (Capricorn): धन हानि के योग बन रहे हैं। निवेश बहुत सोच-समझकर करें और कड़वा बोलने से बचें।
उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें।
कुंभ (Aquarius): ग्रहण आपकी ही राशि में है। आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। बड़े बदलावों के लिए रुकना ही बेहतर है।
उपाय: पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें।
मीन (Pisces): फालतू खर्चों पर लगाम लगाएं। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। नींद की कमी परेशान कर सकती है।
उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
वैज्ञानिक रूप से यह एक खगोलीय घटना है जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है। लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति में इसे 'अंधकार पर प्रकाश की विजय' के संघर्ष के रूप में देखा जाता है। इस बार कुंभ राशि में सूर्य-राहु के साथ अग्नि पंचक भी लग रहे हैं, जो इसे थोड़ा और संवेदनशील बनाते हैं।
चलते-चलते एक टिप: भले ही सूतक मान्य न हो, लेकिन ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना आपके मानसिक बल को दोगुना कर देता है। शांत रहें और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का लाभ उठाएं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग