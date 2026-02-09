Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि व्रत में क्या करें और क्या न करें – पूरी गाइड

Mahashivratri 2026 Dos and Donts : महाशिवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में है। पूरे देश में लोग भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का जश्न मनाते हैं। इस दिन भक्त पूरी श्रद्धा से उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, और भगवान शिव को खुश करने की कोशिश करते हैं। 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं, या कभी-कभी नियमों को लेकर कंफ्यूजन रहता है, तो ये गाइड आपके लिए ही है। आइए, जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए।