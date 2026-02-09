Mahashivratri 2026: रुद्राभिषेक के लिए दूध, शहद या गन्ने का रस? जानें किस अभिषेक से क्या मिलेगा फल

Mahashivratri 2026 Rudrabhishek Benefits : महाशिवरात्रि का त्योहार हर साल शिव भक्तों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन रुद्राभिषेक का बड़ा महत्व है। लोग अपने मन की इच्छाओं के मुताबिक अलग-अलग चीजों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सवाल यही है। किस चीज से रुद्राभिषेक करने से क्या फल मिलता है? 2026 में महाशिवरात्रि 15 फरवरी को है, तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि किस चीज से रुद्राभिषेक करें, तो ये जान लीजिए।