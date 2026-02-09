Mahashivratri 2026 Horoscope : महाशिवरात्रि से शुरू हो रहे हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन, हर काम में मिलेगी कामयाबी

Mahashivratri 2026 Rashifal: महाशिवरात्रि 2026 इस बार कई राशियों के लिए बेहद खास रहने वाली है। इस दिन बन रहे बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग चार राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महाशिवरात्रि के बाद इन राशियों को करियर, बिज़नेस, धन और सेहत के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियाँ।