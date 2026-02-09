9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Mahashivratri 2026 Horoscope : महाशिवरात्रि से शुरू हो रहे हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन, हर काम में मिलेगी कामयाबी

Lucky Zodiac Signs After Mahashivratri 2026 के बाद मेष, कन्या, मकर और कुंभ राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जानिए कैसे करियर, बिजनेस, धन और सेहत में मिलेगा बड़ा फायदा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 09, 2026

Mahashivratri 2026 Rashifal

Mahashivratri 2026 Rashifal : महाशिवरात्रि 2026 राशिफल (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mahashivratri 2026 Rashifal: महाशिवरात्रि 2026 इस बार कई राशियों के लिए बेहद खास रहने वाली है। इस दिन बन रहे बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग चार राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, महाशिवरात्रि के बाद इन राशियों को करियर, बिज़नेस, धन और सेहत के क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। आइए जानते हैं कौन-सी हैं ये भाग्यशाली राशियाँ।

महाशिवरात्रि 2026 राशिफल | Mahashivratri 2026 Lucky zodiac signs

मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए ये महाशिवरात्रि ढेरों खुशखबरी लेकर आएगी। पैसों की तंगी दूर होगी, मुनाफ़ा होगा और फाइनेंशियल हालात सुधर जाएंगे। करियर हो या बिज़नेस, तरक्की तो पक्की है। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो इस बार आपकी खोज पूरी हो सकती है। समाज में भी आपकी इज्जत बढ़ेगी।

कन्या राशि

कन्या राशि के लोगों के लिए प्रॉपर्टी, जमीन और गाड़ियों से जुड़े मामले आसानी से सुलझेंगे। प्रोफेशनल लाइफ में जबरदस्त फायदा मिलेगा। बिज़नेस के सिलसिले में आपको दूर की यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यही ट्रिप आपके भविष्य को नया मोड़ देगी। किसी खास शख्स से मुलाकात भी हो सकती है, जो आपके करियर को ऊपर ले जाएगा। सेहत भी शानदार रहेगी।

मकर राशि

मकर राशि वालों के लिए भगवान शिव की कृपा से रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। पैसों को लेकर चल रहा कोई झगड़ा भी सुलझेगा। खर्चे कम होंगे, बचत बढ़ेगी और बैंक बैलेंस मजबूत होगा। इस समय आप किसी बढ़िया स्कीम में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। सेहत के मामले में भी राहत मिलेगी।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के लिए ये समय करियर और बिज़नेस में तगड़ा फायदा लेकर आ रहा है। बिज़नेस में मुनाफ़ा बढ़ेगा, नौकरीपेशा लोगों की किस्मत भी चमकेगी। पैसा और खुशहाली दोनों आपके पास आसानी से आएंगे। यूं कहें कि धन आपकी तरफ खिंचता चला आएगा। स्टूडेंट्स का ध्यान पढ़ाई में लगेगा, और बच्चों से भी आपको खुशखबरी मिलेगी।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Mahashivratri 2026 : शनि दोष से बचने के लिए शिवरात्रि पर जरूर करें ये 5 दान, टल जाएगा हर संकट
धर्म और अध्यात्म
Mahashivratri 2026 Shani Remedies

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

महाशिवरात्रि

Updated on:

09 Feb 2026 03:15 pm

Published on:

09 Feb 2026 03:14 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Mahashivratri 2026 Horoscope : महाशिवरात्रि से शुरू हो रहे हैं इन 4 राशियों के अच्छे दिन, हर काम में मिलेगी कामयाबी

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Mahashivratri 2026: रुद्राभिषेक के लिए दूध, शहद या गन्ने का रस? जानें किस अभिषेक से क्या मिलेगा फल

Mahashivratri 2026
धर्म और अध्यात्म

सही तारीख, सही मंत्र! Mahashivratri 2026 पर जन्मतिथि के अनुसार करें शिव मंत्रों का जाप

Mahashivratri special astrology, Shiv mantra for good fortune, Mahashivratri vrat mantra,
धर्म/ज्योतिष

Teddy Day 2026: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार टेडी का रंग बदलते ही बदल सकता है प्यार का असर, बॉन्डिंग होगी और पक्की

Zodiac sign favourite colour,Teddy Day gift ideas 2026, Astrology love tips,
धर्म/ज्योतिष

Laxmi Narayan Yog 2026: 2 मार्च तक इन 4 राशियों पर मेहरबान रहेंगे कुबेर, छप्पर फाड़कर बरसेगा धन

Laxmi Narayan Yog 2026
धर्म/ज्योतिष

अनंत प्रेम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस, भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.