सही तारीख, सही मंत्र! Mahashivratri 2026 पर जन्मतिथि के अनुसार करें शिव मंत्रों का जाप

Mahashivratri 2026:महाशिवरात्रि , इस बार साधारण नहीं मानी जा रही है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार 15 फरवरी को ग्रहों की स्थिति खास संकेत दे रही है। माना जा रहा है कि इस दिन की गई साधना और मंत्र जाप का प्रभाव सामान्य दिनों से कहीं अधिक हो सकता है। खास बात यह है कि जन्मतिथि के अनुसार जपा गया शिव मंत्र अलग-अलग फल देता है। ऐसे में सही तारीख और सही मंत्र का मेल भाग्य के बंद दरवाजें खोल सकता है। यही वजह है कि इस महाशिवरात्रि को ज्योतिष शास्त्र में बेहद प्रभावशाली बताया जा रहा है। भक्तों के बीच इसे लेकर पहले से ही खास उत्सुकता देखी जा रही है।