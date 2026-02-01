आज 163 जोड़े वैदिक मंत्रों के साथ बंधेंगे परिणय सूत्र में

मुख्य अतिथि सांसद भोज राज नाग होंगे। विशेष रूप से विधायक संगीता सिन्हा संजारी बालोद, अनिला भेडिय़ा डौंडीलोहारा एवं कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेही उपस्थित रहेंगे। इस बार उपहार नहीं बल्कि प्रति जोड़े को 50 हजार रुपए मिलेंगे, जिसमें से 15 हजार रुपए सामग्री एवं शादी में खर्च करना है और 35 हजार रुपए दुल्हन के खाते में जमा किए जाएंगे। पहले महिला बाल विकास विभाग उपहार देता था तो हर साल गड़बड़ी का आरोप लगता था। सामग्रियों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते थे। इसलिए अब व्यवस्था बदल दी गई है।