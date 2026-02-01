7 फ़रवरी 2026,

शनिवार

बालोद

दो दिन में 1009 किसानों ने बेचा धान, खरीदी का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

Paddy Procurement : समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। पर इन दो दिनों में मात्र 1009 किसानों ने 38 हजार 384 क्विंटल धान ही बेच पाए। दो दिन का समय मिलने के बाद भी जिला प्रशासन ने मिले 82 हजार क्विंटल धान

2 min read
बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 07, 2026

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। पर इन दो दिनों में मात्र 1009 किसानों ने 38 हजार 384 क्विंटल धान ही बेच पाए।

Paddy Procurement : समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। पर इन दो दिनों में मात्र 1009 किसानों ने 38 हजार 384 क्विंटल धान ही बेच पाए। दो दिन का समय मिलने के बाद भी जिला प्रशासन ने मिले 82 हजार क्विंटल धान खरीदी को पूरा नहीं कर पाए। इस धान खरीदी सीजन में कुल 1 लाख 48 हजार 284 किसानों से कुल 70 लाख 39 हजार 179 क्विंटल धान की खरीदी की गई। वहीं इस बार 8734 किसानों ने धान नहीं बेचा है।

लक्ष्य पूरा करने 11 हजार क्विंटल धान पड़ गए कम

इस बार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी सत्र में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानियों व अव्यवस्थाओं के बीच भी लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया। इस बार जिलेभर के किसानों से 82 लाख क्विंटल धान खरीदी करने का लक्ष्य था, लेकिन लक्ष्य पूरा करने के लिए 11 लाख 60 हजार 821 क्विंटल धान कम खरीदी हुआ। यही वजह है जिसके कारण इस बार लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया।

यह भी पढ़ें:

किसानों में नाराजगी : शक्कर कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त नहीं आ रहा गन्ना

सबसे ज्यादा गुंडरदेही व सबसे कम डौंडी विकासखंड के किसानों ने बेचा धान

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से मिली जानकारी के मुताबिक धान खरीदी सीजन में जिले में सबसे ज्यादा गुंडरदेही के 45 हजार 688 किसानों ने 23 लाख 19 हजार 417 क्विंटल धान बेचा। वहीं सबसे कम धान की खरीदी डौंडी ब्लॉक के 15 हजार 900 किसानों ने कुल 6 लाख 84 हजार 486 क्विंटल धान बेचा है।

जाने: दो दिन में कितने किसानों ने बेचा धान

5 फरवरी को 663 किसानों ने 26 हजार 200 क्विंटल धान बेचा। वहीं 6 फरवरी को 346 किसानों ने कुल 12 हजार 184 क्विंटल धान बेचा। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि इस सीजन में जरूर धान खरीदी का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

यह भी पढ़ें:

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

धान खरीदी समाप्त अब धान परिवहन की बारी

6 फरवरी से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी समाप्त हो चुकी है। लेकिन अब समय पर धान का परिवहन पूरा करने की है। जिले के 143 धान खरीदी केंद्रों में कुल 70 लाख 39 हजार 189.9 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। वहीं धान की परिवहन की बात करें तो अभी तक 24 लाख 3 हजार 523 क्विंटल धान का परिवहन हुआ है। अभी भी 46 लाख 35 हजार 656 क्विंटल धान का परिवहन बाकी है।

अब परिवहन की योजना

नोडल अधिकारी चिंताराम रावटे ने कहा कि समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी समाप्त हो चुकी है। धान खरीदी के बाद अब धान का परिवहन तेजी से कराने की योजना है।

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

07 Feb 2026 11:40 pm

Published on:

07 Feb 2026 11:39 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / दो दिन में 1009 किसानों ने बेचा धान, खरीदी का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसानों में नाराजगी : शक्कर कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त नहीं आ रहा गन्ना

दंतेश्वरी मईया सहकारी शक्कर कारखाना में गन्ने की पेराई व शक्कर उत्पादन का कार्य दिसंबर से हो रहा है। अब कारखाना में पेराई के लिए पर्याप्त गन्ना उपलब्ध नहीं हो रहा है। पेराई एक दिन बंद करने के बाद शुक्रवार को पुन: पेराई शुरू की गई।
बालोद

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन-2026 जारी की है।
बालोद

Master Plan 2041: नए मास्टर प्लान से बदलेगी बालोद की तस्वीर, 10 गांव होंगे शामिल, जून में प्रकाशन संभव

2041 के लिए बन रहा मास्टर प्लान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।
बालोद

Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)
बालोद
