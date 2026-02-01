दो दिन में 1009 किसानों ने बेचा धान, खरीदी का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

Paddy Procurement : समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन का अतिरिक्त समय दिया गया था। पर इन दो दिनों में मात्र 1009 किसानों ने 38 हजार 384 क्विंटल धान ही बेच पाए। दो दिन का समय मिलने के बाद भी जिला प्रशासन ने मिले 82 हजार क्विंटल धान खरीदी को पूरा नहीं कर पाए। इस धान खरीदी सीजन में कुल 1 लाख 48 हजार 284 किसानों से कुल 70 लाख 39 हजार 179 क्विंटल धान की खरीदी की गई। वहीं इस बार 8734 किसानों ने धान नहीं बेचा है।