बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी से 18 मार्च के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन-2026 जारी की है।
जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने बताया कि विषय विशेषज्ञ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान परीक्षार्थी अपनी विषयगत समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से सीधे मोबाइल नंबर से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकेंगे। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूल के गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और वाणिज्य वाले विषयों सहित कुल 13 संकायों के लिए अनुभवी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की सूची एवं मोबाइल नंबर जारी की है।
हाईस्कूल अंतर्गत हिंदी विषय के लिए व्याख्याता बी. साहू 9754290256, ईश्वर लाल लेंिडया 9752632026, ज्ञानेश्वर साहू 7869437185, दिनेश साहू 9406255781, रामखिलावन देवांगन 9424132487 है। इसी तरह हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल अंतर्गत अंग्रेजी विषय के लिए प्राचार्य शेषलाल साहू 9406092777, व्याख्याता आरएन देशमुख 9340513485, एचएल जोशी 9340513485, हर्षा देवांगन 9993780507, सुनीता पटेल 9424233851, पीवी जैक्सन 9893960198 है। इसी तरह हायर सेकंडरी स्कूल अंतर्गत गणित विषय के लिए गजाधर श्याम 9424110232, दिव्या बैद्य 9926116708, श्वेता वर्मा 9981701095, सीपी साहू 9407607419 हैं।
इसी तरह हाई स्कूल अंतर्गत गणित विषय के लिए व्याख्याता धर्मेन्द्र कुमार सोनी 9074644470, केएल ग्वाल 6261634656, सुभाष सोनी 9981063535, लोचन देशमुख 9893398370, सुनील कुमार गुप्ता 9685185813 है। इसी तरह भौतिकी विषय के लिए बीएन योगी 9407606582, अजय वर्मा (9993733551, मिथिलेश साहू 8817818555, एचएल साहू 7869947631, संदीप वर्मा 9479229921 है। रसायन विषय के लिए व्याख्याता आईएल साहू 8959124354), सुनीता राणा 9893904802, यीष्टदेव देवांगन 8817257982, नेमसिंह साहू 6261975116, रामेश्वरी देवांगन 7389402115 है।
जीव विज्ञान के लिए व्याख्याता अजय कुमार देशमुख 7000559766, उमेश कुमार साहू 8827261867, प्रमोद कुमार देशमुख 9893462598, कादंबिनी यादव 9406351351, अनुपा पांडे 7587148847, अजय कुमार ठाकुर 9691076356 है। भूगोल के लिए प्राचार्य एमएल गौतम 9407607433, व्याख्याता सत्यवान पिपरिया 9752606531, विजय गावरे 8435724639 है। इतिहास के लिए व्याख्याता आरएन राणा 7879851919, सोमन लाल नागवंशी 7000559766, हरिश्चंद्र पटेल 9691076356 हैं। राजनीति के लिए व्याख्याता सूरज गोपाल गंगबेर 7879851919, डीएस साहू 7000559766, सूर्यप्रकाश जोशी 9691076356 है। सामाजिक विज्ञान के लिए लोमन कुमार राणा 9981756110, डीएल सहारे 9981679076, हरिश्चंद्र पटेल 9893415797, सोमन लाल नागवंशी 7000559766 हैं।
वाणिज्य के लिए व्याख्याता राजेश्वरी तिवारी 7987033358, विनोद कुमार यादव 7000556218, रमेश कुमार साहू 8223982133, मनीष बोरकर 9827975417, विवेक धुर्वे 9907121818, भूपेन्द्र कुमार यादव 9098400469, पायल पवार 9907114090 है।
संस्कृत के लिए पीएल देशमुख 9691776611, पुर्णोत्तम साहू 9098157563, मेघनाथ साहू 9755500859 है। कृषि के लिए व्याख्यता वेदकुमार देवांगन 7974585635, रोमेन्द्र देवांगन 9630300479, स्नेहलता ठाकुर 8839666826 है। इसी तरह बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव प्रबंधन के लिए सिविल सर्जन डॉ. श्रीमाली से उनके मोबाइल नंबर 9424296048 पर संपर्क कर उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।
