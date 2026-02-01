6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बालोद

बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी से 18 मार्च के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बालोद

image

Chandra Kishor Deshmukh

Feb 06, 2026

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन-2026 जारी की है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की होने वाली हाईस्कूल एवं हायर सेकंडरी परीक्षा वर्ष 2026 को लेकर जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग ने 20 फरवरी से 18 मार्च के बीच होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में विद्यार्थियों की सहायता और उनके परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जिला स्तरीय हेल्पलाइन-2026 जारी की है।

13 संकायों के लिए अनुभवी प्राचार्यों व व्याख्याताओं की सूची जारी

जिला शिक्षा अधिकारी मधुलिका तिवारी ने बताया कि विषय विशेषज्ञ सुबह 10 से शाम 4 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। इस दौरान परीक्षार्थी अपनी विषयगत समस्याओं के लिए विशेषज्ञों से सीधे मोबाइल नंबर से संपर्क कर समस्या का समाधान कर सकेंगे। जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग ने हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूल के गणित, अंग्रेजी, भौतिकी, रसायन और वाणिज्य वाले विषयों सहित कुल 13 संकायों के लिए अनुभवी प्राचार्य एवं व्याख्याताओं की सूची एवं मोबाइल नंबर जारी की है।

यह भी पढ़ें :

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

हाईस्कूल के शिक्षकों के नाम व मोबाइल नंबर

हाईस्कूल अंतर्गत हिंदी विषय के लिए व्याख्याता बी. साहू 9754290256, ईश्वर लाल लेंिडया 9752632026, ज्ञानेश्वर साहू 7869437185, दिनेश साहू 9406255781, रामखिलावन देवांगन 9424132487 है। इसी तरह हाई स्कूल एवं हायर सेकंडरी स्कूल अंतर्गत अंग्रेजी विषय के लिए प्राचार्य शेषलाल साहू 9406092777, व्याख्याता आरएन देशमुख 9340513485, एचएल जोशी 9340513485, हर्षा देवांगन 9993780507, सुनीता पटेल 9424233851, पीवी जैक्सन 9893960198 है। इसी तरह हायर सेकंडरी स्कूल अंतर्गत गणित विषय के लिए गजाधर श्याम 9424110232, दिव्या बैद्य 9926116708, श्वेता वर्मा 9981701095, सीपी साहू 9407607419 हैं।

यह भी पढ़ें :

Construction : सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट बना लोगों को बीमार करने वाली प्रोजेक्ट

गणित, भौतिकी व रसायन विशेषज्ञ व्याख्याताओं के नाम

इसी तरह हाई स्कूल अंतर्गत गणित विषय के लिए व्याख्याता धर्मेन्द्र कुमार सोनी 9074644470, केएल ग्वाल 6261634656, सुभाष सोनी 9981063535, लोचन देशमुख 9893398370, सुनील कुमार गुप्ता 9685185813 है। इसी तरह भौतिकी विषय के लिए बीएन योगी 9407606582, अजय वर्मा (9993733551, मिथिलेश साहू 8817818555, एचएल साहू 7869947631, संदीप वर्मा 9479229921 है। रसायन विषय के लिए व्याख्याता आईएल साहू 8959124354), सुनीता राणा 9893904802, यीष्टदेव देवांगन 8817257982, नेमसिंह साहू 6261975116, रामेश्वरी देवांगन 7389402115 है।

जीव विज्ञान, भूगोल, इतिहास, राजनीति, सामाजिक विज्ञान विषय के लिए विशेषज्ञ व्याख्याताओं के नाम

जीव विज्ञान के लिए व्याख्याता अजय कुमार देशमुख 7000559766, उमेश कुमार साहू 8827261867, प्रमोद कुमार देशमुख 9893462598, कादंबिनी यादव 9406351351, अनुपा पांडे 7587148847, अजय कुमार ठाकुर 9691076356 है। भूगोल के लिए प्राचार्य एमएल गौतम 9407607433, व्याख्याता सत्यवान पिपरिया 9752606531, विजय गावरे 8435724639 है। इतिहास के लिए व्याख्याता आरएन राणा 7879851919, सोमन लाल नागवंशी 7000559766, हरिश्चंद्र पटेल 9691076356 हैं। राजनीति के लिए व्याख्याता सूरज गोपाल गंगबेर 7879851919, डीएस साहू 7000559766, सूर्यप्रकाश जोशी 9691076356 है। सामाजिक विज्ञान के लिए लोमन कुमार राणा 9981756110, डीएल सहारे 9981679076, हरिश्चंद्र पटेल 9893415797, सोमन लाल नागवंशी 7000559766 हैं।

वाणिज्य संकाय के लिए विशेषज्ञ व्याख्याता

वाणिज्य के लिए व्याख्याता राजेश्वरी तिवारी 7987033358, विनोद कुमार यादव 7000556218, रमेश कुमार साहू 8223982133, मनीष बोरकर 9827975417, विवेक धुर्वे 9907121818, भूपेन्द्र कुमार यादव 9098400469, पायल पवार 9907114090 है।

संस्कृत के लिए विशेषज्ञ व्याख्याता

संस्कृत के लिए पीएल देशमुख 9691776611, पुर्णोत्तम साहू 9098157563, मेघनाथ साहू 9755500859 है। कृषि के लिए व्याख्यता वेदकुमार देवांगन 7974585635, रोमेन्द्र देवांगन 9630300479, स्नेहलता ठाकुर 8839666826 है। इसी तरह बोर्ड के परीक्षार्थी परीक्षा के दौरान मानसिक तनाव प्रबंधन के लिए सिविल सर्जन डॉ. श्रीमाली से उनके मोबाइल नंबर 9424296048 पर संपर्क कर उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

भिलाई स्टील प्लांट

big breaking

Big news

Breaking News

BSP

cg breaking news

cg hindi news

cg latest news

cg news

cg news in hindi

cg patrika news

chhattisgarh

Chhattisgarh news

CM Vishnu Deo Sai

Deputy CM Arun Sao

Deputy CM Vijay Sharma

Exam

patrika news

patrika news in hindi

pm modi

PM Narendra Modi

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Feb 2026 09:48 pm

Published on:

06 Feb 2026 09:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / बालोद जिले में बोर्ड परीक्षार्थियों की सहायता के लिए हेल्पलाइन

बड़ी खबरें

View All

बालोद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Master Plan 2041: नए मास्टर प्लान से बदलेगी बालोद की तस्वीर, 10 गांव होंगे शामिल, जून में प्रकाशन संभव

2041 के लिए बन रहा मास्टर प्लान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बालोद

आज 957 किसान बेचेंगे 36645 क्विंटल धान, टोकन जारी

समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी के लिए राज्य सरकार ने दो दिन समय बढ़ा दिया है। मंगलवार की देर शाम को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार व शुक्रवार को धान खरीदने की घोषणा की। इसके बाद किसानों ने थोड़ी राहत की सांस ली है।
बालोद

Crime News: प्यार के नाम पर धोखा, युवती का अश्लील वीडियो बनाकर की ये डिमांड, जानकर आपके भी उड़ जाएंगे होश

युवती काे प्रेम जाल में फंसाया (photo source- Patrika)
बालोद

रसोइयों की हड़ताल से स्कूल में नहीं बन रहा मध्याह्न भोजन

शासकीय स्कूलों में कार्यरत मध्याह्न भोजन रसोइया अपनी मांगों को लेकर 37 दिनों से रायपुर में हड़ताल कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल में भोजन नहीं मिल रहा है।
बालोद

Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा! कार पलटने से बिजनेसमैन की मौत, पत्नी समेत 3 घायल

दर्दनाक सड़क हादसा (photo source- Patrika)
बालोद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.