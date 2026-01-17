Construction : सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट बना लोगों को बीमार करने वाली प्रोजेक्ट

बालोद जिला मुख्यालय में सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट अब शहरवासियों व शहर में आने वाले लोगों के लिए बीमार करने वाली प्रोजेक्ट बन गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत मधु चौक से जयस्तम्भ चौक तक बीते लगभग एक माह से सड़क के पुराने डामर उखाड़ा गया है और बजरी गिट्टी डालकर निर्माणाधीन सड़क की सतह मजबूत करने का काम किया गया है। लेकिन धूल ने तो राहगिरों की परेशानी बढ़ा दी है। बालोद -डौंडीलोहारा राजनांदगांव का मुख्यमार्ग होने की वज़ह से रोजाना हजारों की संख्या में राहगीर इस मार्ग से आवाजाही करते हैं। लेकिन अधूरे निर्माण कार्य से सब हलाकान है। वहीं संबंधित लोक निर्माण विभाग का कहना है तय समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा।
इस मार्ग में होटल व्यवसायी सहित दुकानदार व निवासरत लोग धूल खा रहे हैं। लगातार धूलयुक्त कण आक्सीजन सांस के जरिए शरीर के अंदर जा रहा है और यही लोगों को बीमार कर सकती है। बड़े वाहनों के चलने से धूल के गुबार उड़ता है।
मधु चौक के पास पुराने नाली को तोड़कर नए व बड़ी नाली बनाने की योजना है लेकिन यहां भी नाली को तोड़ दिया गया है, जिसके 15-20 दिन बाद भी यहां नाली निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ। मुख्य मार्ग में ही गड्डे खोदकर छोड़ देने से दुर्घटना का खतरा भी बना हुआ है। संबंधित विभाग इन सबसे अनजान है।
वहीं धीमी गति से काम होने की वज़ह से स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने प्रशासन व विभागीय लापरवाही पर नाराजगी जताई हैं। सेलून व्यवसायी उमेश सेन सहित अन्य लोगों ने बताया बालोद शहर के मधु चौक के पास लगभग 20 दिनों से नाली निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। नाली निर्माण कार्य का कार्य आदेश जारी होने के बाद इसे बीच में ही रोक दिया गया और अब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी या विभाग इसे पूरा करने के लिए नहीं आया है।
नगर पालिका उपाध्याक्ष कमलेश सोनी ने कहा कि शहर में अव्यवस्थित कार्य चल रहा है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग कर रहा है। कई बार लोक निर्माण विभाग को अवगत कराया गया है और व्यवस्थित तरीके से कार्य कर व समय पर कार्य पूरा करने की मांग कर चुके हैं।
पीडब्ल्यूडी के ईई पूर्णिमा चंद्रा ने कहा कि समय पर काम पूरा कर लिया जाएगा। काम में तेजी आएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि काम तय समय पर हो जाए।
