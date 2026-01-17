Construction : सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट बना लोगों को बीमार करने वाली प्रोजेक्ट

बालोद जिला मुख्यालय में सौंदर्यीकरण प्रोजेक्ट अब शहरवासियों व शहर में आने वाले लोगों के लिए बीमार करने वाली प्रोजेक्ट बन गया है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के तहत मधु चौक से जयस्तम्भ चौक तक बीते लगभग एक माह से सड़क के पुराने डामर उखाड़ा गया है और बजरी गिट्टी डालकर निर्माणाधीन सड़क की सतह मजबूत करने का काम किया गया है। लेकिन धूल ने तो राहगिरों की परेशानी बढ़ा दी है। बालोद -डौंडीलोहारा राजनांदगांव का मुख्यमार्ग होने की वज़ह से रोजाना हजारों की संख्या में राहगीर इस मार्ग से आवाजाही करते हैं। लेकिन अधूरे निर्माण कार्य से सब हलाकान है। वहीं संबंधित लोक निर्माण विभाग का कहना है तय समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा।