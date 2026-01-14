14 जनवरी 2026,

बुधवार

बालोद

Dog Bite : कुत्ते ने 14 लोगों को काटा, पांच गंभीर धमतरी रेफर

एक कुत्ते ने बुधवार को तीन गांव में 14 लोगों को काट दिया। ग्राम नारागांव का एक पालतू कुत्ता तीन दिन से घर से गायब था। जब वापस आया तो एक घंटे के भीतर नारागांव एवं नर्रा के लगभग 12 लोगों को काट दिया।

2 min read
बालोद

Chandra Kishor Deshmukh

Jan 14, 2026

एक कुत्ते ने बुधवार को तीन गांव में 14 लोगों को काट दिया। ग्राम नारागांव का एक पालतू कुत्ता तीन दिन से घर से गायब था। जब वापस आया तो एक घंटे के भीतर नारागांव एवं नर्रा के लगभग 12 लोगों को काट दिया।

बालोद जिले में एक कुत्ते ने बुधवार को तीन गांव में 14 लोगों को काट दिया। ग्राम नारागांव का एक पालतू कुत्ता तीन दिन से घर से गायब था। जब वापस आया तो एक घंटे के भीतर नारागांव एवं नर्रा के लगभग 12 लोगों को काट दिया। इसके पूर्व बोरी गांव के 2 लोगों को काटा था। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल संजीवनी 108 व निजी वाहनों से पहुंचाया गया। इनमे से पांच लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धमतरी रेफर किया गया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है।

ये हैं घायल

घायलों में ग्राम नारागांव की देवंतीन बाई (35), नवल बाई (65), पुष्पा बाई (45), शिशुपाल (40) व अन्य ग्रामीण शामिल हैं। पालतू कुत्ता नारागांव की नवल बाई के घर का है। वह कुछ दिन से घर से बाहर था। अभी भी पालतू कुत्ता पकड़ से बाहर है।

आसपास के तीन गांव में अलर्ट

ग्राम पंचायत नारागांव के उपसरपंच जगन्नाथ साहू ने बताया कि कुत्ते के काटने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल सभी घायलों को पंचायत सचिव यशवंत नेताम की तत्परता से समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनका समय पर इलाज शुरू हो गया। इस घटना के बाद ग्राम नारागांव सहित नर्रा, बरही, बोरी सहित आसपास के अन्य गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्कूलों के मुख्य दरवाजे को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने में दे दी है।

घायलों में 8 नारागांव 4 नर्रा व एक राहगीर शामिल

कुत्ते के काटने के मामले में आठ घायल नारागांव से है। 4 नर्रा एवं एक राहगीर महिला को भी काटा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अचानक कुत्ता आया और बस लोगों को काटने लगा। जिन्होंने कुत्ता पाला था, उनके घर के भी दो लोगों को काटा है।

जनवरी के मात्र 14 दिनों में 42 डॉग बाइट के मामले

जिला अस्पताल की बात करें तो जनवरी के मात्र 14 दिन में ही डॉग बाइट के कुल 42 मामले सामने आए हैं। हालांकि यहां वर्तमान में चार ही डॉग बाइट के मरीज भर्ती है। लगातार आ रहे मामले से इन दिनों दहशत का माहौल है।

इसलिए काटते हैं कुत्ते

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुत्ते और इंसान की भाषा अलग-अलग होती है। दोनों एक-दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते हैं। कुत्ते जब हमें देखकर डर, गुस्सा या दर्द जैसा महसूस करते हैं तो सुरक्षा के लिए हमला कर देते हैं। जब कुत्तों के इलाके में कोई अनजान प्रवेश करता है तो वे अटैक करने की सोच लेते हैं।

कुत्तों के खरोंच या काटने को ना लें हल्के में

अगर कुत्ता ने आपको काट लिया है या खरोच भी लगा दी है तो नजरअंदाज ना करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक, कुत्तों के खरोच से भी रैबीज का खतरा है। इसलिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।

Updated on:

14 Jan 2026 11:29 pm

Published on:

14 Jan 2026 11:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Balod / Dog Bite : कुत्ते ने 14 लोगों को काटा, पांच गंभीर धमतरी रेफर

