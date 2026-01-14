Dog Bite : कुत्ते ने 14 लोगों को काटा, पांच गंभीर धमतरी रेफर

बालोद जिले में एक कुत्ते ने बुधवार को तीन गांव में 14 लोगों को काट दिया। ग्राम नारागांव का एक पालतू कुत्ता तीन दिन से घर से गायब था। जब वापस आया तो एक घंटे के भीतर नारागांव एवं नर्रा के लगभग 12 लोगों को काट दिया। इसके पूर्व बोरी गांव के 2 लोगों को काटा था। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल संजीवनी 108 व निजी वाहनों से पहुंचाया गया। इनमे से पांच लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धमतरी रेफर किया गया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है।