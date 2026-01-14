Dog Bite : कुत्ते ने 14 लोगों को काटा, पांच गंभीर धमतरी रेफर

बालोद जिले में एक कुत्ते ने बुधवार को तीन गांव में 14 लोगों को काट दिया। ग्राम नारागांव का एक पालतू कुत्ता तीन दिन से घर से गायब था। जब वापस आया तो एक घंटे के भीतर नारागांव एवं नर्रा के लगभग 12 लोगों को काट दिया। इसके पूर्व बोरी गांव के 2 लोगों को काटा था। घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल संजीवनी 108 व निजी वाहनों से पहुंचाया गया। इनमे से पांच लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए धमतरी रेफर किया गया है। इस घटना के बाद से गांव में दहशत है।
घायलों में ग्राम नारागांव की देवंतीन बाई (35), नवल बाई (65), पुष्पा बाई (45), शिशुपाल (40) व अन्य ग्रामीण शामिल हैं। पालतू कुत्ता नारागांव की नवल बाई के घर का है। वह कुछ दिन से घर से बाहर था। अभी भी पालतू कुत्ता पकड़ से बाहर है।
ग्राम पंचायत नारागांव के उपसरपंच जगन्नाथ साहू ने बताया कि कुत्ते के काटने की जानकारी मिलने के बाद तत्काल सभी घायलों को पंचायत सचिव यशवंत नेताम की तत्परता से समय पर अस्पताल पहुंचाया गया, जिससे उनका समय पर इलाज शुरू हो गया। इस घटना के बाद ग्राम नारागांव सहित नर्रा, बरही, बोरी सहित आसपास के अन्य गांवों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्कूलों के मुख्य दरवाजे को बंद रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना थाने में दे दी है।
कुत्ते के काटने के मामले में आठ घायल नारागांव से है। 4 नर्रा एवं एक राहगीर महिला को भी काटा है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव में अचानक कुत्ता आया और बस लोगों को काटने लगा। जिन्होंने कुत्ता पाला था, उनके घर के भी दो लोगों को काटा है।
जिला अस्पताल की बात करें तो जनवरी के मात्र 14 दिन में ही डॉग बाइट के कुल 42 मामले सामने आए हैं। हालांकि यहां वर्तमान में चार ही डॉग बाइट के मरीज भर्ती है। लगातार आ रहे मामले से इन दिनों दहशत का माहौल है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कुत्ते और इंसान की भाषा अलग-अलग होती है। दोनों एक-दूसरे की भाषा समझ नहीं सकते हैं। कुत्ते जब हमें देखकर डर, गुस्सा या दर्द जैसा महसूस करते हैं तो सुरक्षा के लिए हमला कर देते हैं। जब कुत्तों के इलाके में कोई अनजान प्रवेश करता है तो वे अटैक करने की सोच लेते हैं।
अगर कुत्ता ने आपको काट लिया है या खरोच भी लगा दी है तो नजरअंदाज ना करें। मेडिकल साइंस के मुताबिक, कुत्तों के खरोच से भी रैबीज का खतरा है। इसलिए डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है।
