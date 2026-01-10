123 सरकारी स्कूल जर्जर और 234 मरम्मत योग्य

देश के विभिन्न राज्यों में जर्जर स्कूल भवन ढहने से स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों की मौत की खबर आए दिन आती है। बीते साल जुलाई माह में राजस्थान के झालावाड़ जिले के ग्राम पीपलोदी में जर्जर शासकीय प्राथमिक स्कूल भवन गिरने से मलबे में दबने से सात बच्चों की मौत हो गई थी। वहीं हाल ही में गुरुवार को वाड्रफनगर के एक निर्माणाधीन स्कूल का छज्जा गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इस तरह की घटना के बाद से अब जिले के शिक्षा विभाग को भी सबक लेने की जरूरत है क्योंकि जिले में भी कई जर्जर स्कूल भवन है। हालांकि जिले के जर्जर स्कूल भवनों में तो बैठकर पढ़ाई नहीं कराते लेकिन लेकिन स्कूल परिसर में ही जर्जर स्कूल भवन होने से हल पल खतरा बना हुआ है।