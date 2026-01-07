गर्मी में धान की फसल, सिंचाई विभाग जलाशयों से नहीं छोड़ेगा पानी

जिले में कृषि विभाग व जिला प्रशासन ने धान का रकबा ग्रीष्मकालीन में शून्य रखा है। फिर भी कई किसानों ने अपनी इच्छा अनुसार धान की बोआई शुरू कर दी है। किसान नर्सरी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। किसान जिले के सभी जलाशयों में लबालब पानी भरे होने के कारण पानी छोडऩे की मांग कर रहे थे, लेकिन विभाग ने साफ मना कर दिया कि इस संबंध में शासन और जिला प्रशासन से कोई आदेश नहीं है। बीते साल के आंकड़े देखें तो जिले में जिला प्रशासन के धान का रकबा शून्य घोषित करने के बावजूद किसानों ने लगभग 10 हजार हेक्टेयर में धान की फसल ली थी।